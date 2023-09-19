Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Gara-Gara Pesawat Terbang, Newcastle United Terancam Sanksi dari UEFA

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:14 WIB
Gara-Gara Pesawat Terbang, Newcastle United Terancam Sanksi dari UEFA
Newcastle United terancam sanksi UEFA usai datang telat jelang laga kontra AC Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

GARA-GARA pesawat terbang, Newcastle United terancam sanksi dari UEFA. Ada sanksi indisipliner yang mengancam wakil Inggris itu karena penundaan penerbangan yang membuat pelatih Eddie Howe tiba terlambat untuk konferensi pers.

Newcastle hendak memulai kiprahnya di Liga Champions 2023-2024 dengan melawat ke San Siro. Laga kontra AC Milan tersebut bakal digelar pada Selasa (19/9/2023) malam WIB.

Newcastle United

UEFA menetapkan jadwal konferensi pers jelang laga mulai pukul 12.00 siang hingga 20.00 malam waktu setempat. Namun penerbangan tim Newcastle menuju Milan harus ditunda karena cuaca buruk.

Sebelumnya, Newcastle mengajukan kepada UEFA bahwa mereka menggelar konferensi pers pada pukul 19.00 malam waktu setempat. Namun pesawat yang ditumpangi Bruno Guimaraes dan kolega baru mendarat di Milan pukul 21.00 waktu setempat.

Tentunya hal itu membuat awak media yang sudah hadir di ruangan pers jengkel. Terlebih akhirnya Newcastle menggelar konferensi pers terlbat dua jam dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Alhasil, Newcastle terancam sanksi indisipliner dari UEFA perkara hal tersebut. Namun Eddie Howe justru tak ambil pusing.

Halaman:
1 2
      
