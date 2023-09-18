Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Laga AC Milan vs Newcastle United, Zlatan Ibrahimovic Ikut Latihan Rossoneri

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:41 WIB
Jelang Laga AC Milan vs Newcastle United, Zlatan Ibrahimovic Ikut Latihan Rossoneri
Zlatan Ibrahimovic hadir dalam sesi latihan AC Milan jelang laga kontra Newcastle United (Foto: Twitter/acmilan)
JELANG laga AC Milan vs Newcastle United, Zlatan Ibrahimovic ikut latihan Rossoneri. Sang legenda sepakbola Swedia telah pensiun sejak musim lalu.

Rossoneri – julukan AC Milan – akan mengawali kiprahnya di fase grup Liga Champions 2023-2024 dengan menghadapi Newcastle. Mereka akan tampil di kandang sendiri, Stadio San Siro, Milan pada Selasa (19/9/2023) pukul 23.45 WIB.

Zlatan Ibrahimovic

Menjelang pertandingan tersebut, Ibrahimovic tiba-tiba menampakkan diri dalam sesi latihan Rossoneri. Melansir laporan Football Italia, Senin (18/9/2023), mantan striker berusia 41 tahun itu terlihat berbincang-bincang dengan Stefano Pioli dan asistennya.

“Meskipun sosok yang sangat penting dan berpengaruh bagi Milan selama beberapa musim terakhir, Ibrahimovic saat ini tidak menjadi bagian dari staf resmi Stefano Pioli. Namun, pemain asal Swedia itu terlihat berbincang dengan Pioli dan asistennya Giacomo Murelli saat tim utama melakukan pemanasan,” tulis laporan Football Italia, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Ibrahimovic terlihat berbincang hangat dengan Pioli dan asistennya. Namun demikian, belum diketahui secara pasti soal tujuan Ibrahimovic mendatangi tempat latihan AC Milan.

