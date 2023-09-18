Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Al Ittihad vs AGMK di Liga Champions Asia 2023-2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:42 WIB
Link Live Streaming Al Ittihad vs AGMK di Liga Champions Asia 2023-2024, Klik di Sini!
Al Ittihad akan menghadapi AGMK di Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Al Ittihad vs AGMK di Liga Champins Asia 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan memainkan laga pembuka di Grup C.

Berdasarkan jadwal, pertandingan Al Ittihad vs AGMK akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Laga akan dimulai pukul 23.00 WIB dan bisa disaksikan secara live streaming di iNews TV melalui platform RCTI+.

Melihat dari skuad yang bertabur bintang, Al Ittihad lebih diunggulkan atas lawan mereka kali ini. Untuk yang belum tahu, AGMK sendiri merupakan klub perwakilan dari Uzbekistan.

Sementara Al Ittihad adalah wakil dari Liga Arab Saudi. Pergerakan masiv mereka di bursa transfer musim panas kemarin membuat kekuatan Al Ittihad meningkat pesat hampir di segala lini.

Tidak main-main, mereka berhasil mendatangkan sejumlah pemain top Eropa. Nama-nama seperti N'Golo Kante, Fabinho hingga mantan bomber Real Madrid, Karim Benzema berhasil mereka daratkan ke tanah Arab.

Halaman:
1 2
      
