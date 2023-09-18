Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Tak Gentar Johor Darul Tazim Hadapi Kawasaki Frontale

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |18:35 WIB
Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Tak Gentar Johor Darul Tazim Hadapi Kawasaki Frontale
Penggawa JDT, Jordi Amat (Foto: Makan Bola)
A
A
A

JOHOR – Bintang Timnas Indonesia, Jordi Amat tak gentar klubnya, Johor Darul Tazim (JDT) bakal menghadapi raksasa Jepang, Kawasaki Frontale. JDT akan menjamu Kawasaki Frontale pada laga pertama babak grup Liga Champions Asia 2023-2024.

Laga itu akan dihelat di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Selasa (19/9/2023) malam WIB. Bukan rahasia lagi bahwa wakil Jepang dan Asia Tenggara terpaut level yang berbeda. Musim lalu, tim berjuluk Harimau Selatan pernah dibantai lima gol tanpa balas oleh Kawasaki Frontale pada babak grup.

Pada musim tersebut, JDT berhasil melaju ke babak 16 besar. Namun lagi-lagi JDT dibantai dengan skor serupa oleh wakil Jepang lainnya, Urawa Red Diamonds.

Kali ini, JDT harus kembalu berhadapan dengan Kawasaki Frontale di babak grup Liga Champions Asia 2023-2024. Namun Jordi Amat selaku kapten kesebelasan JDT mengaku tak gentar.

Jordi percaya dengan kualitas pemain yang menghuni skuad JDT. Pemain keturunan Makassar itu optimistis pemain JDT cukup memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim besar dari Liga Jepang.

“Kami akan memeriksa semua aspek (tim Kawasaki Frontale). Memang benar bahwa mereka (Kawasaki Frontale) berbahaya dalam banyak hal, tetapi kita pun demikian,” kata Jordi pada konferensi pers jelang laga, dilansir Makan Bola, Senin (18/9/2023).

