Paulo Dybala Angkat Bicara soal Keterpurukan AS Roma di Awal Musim 2023-2024

ROMA – Bintang AS Roma, Paulo Dybala, angkat bicara soal keterpurukan timnya di awal musim 2023-2024. Dia mengakui AS Roma dalam situasi sulit saat ini.

Pemain asal Argentina itu mengatakan AS Roma harus lebih baik dalam laga-laga selanjutnya pada Liga Italia. Dengan begitu, AS Roma dapat segera meraih kemenangan yang ditunggu.

AS Roma pun mengusung misi dapat lebih baik ketimbang musim lalu yang berada di peringkat keenam. Oleh karena itu, tim asuhan Jose Mourinho tersebut harus cepat berbenah diri.

"Kami tidak memulai dengan baik," singkat Dybala dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (16/9/2023).

"Kami perlu melakukannya terus berkembang dibandingkan tahun lalu. Semangatnya harus seperti ini, selalu memberikan sesuatu yang lebih," lanjutnya.

Dybala mengatakan sebenarnya timnya saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas. Jadi, dia nilai AS Roma dapat bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Italia.

"Kami memiliki tim yang kuat. Kami juga dihuni pemain-pemain terbaik," ujarnya.