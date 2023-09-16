Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paulo Dybala Angkat Bicara soal Keterpurukan AS Roma di Awal Musim 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |00:02 WIB
Paulo Dybala Angkat Bicara soal Keterpurukan AS Roma di Awal Musim 2023-2024
Paulo Dybala kala membela AS Roma. (Foto: AS Roma)
A
A
A

ROMA – Bintang AS Roma, Paulo Dybala, angkat bicara soal keterpurukan timnya di awal musim 2023-2024. Dia mengakui AS Roma dalam situasi sulit saat ini.

Pemain asal Argentina itu mengatakan AS Roma harus lebih baik dalam laga-laga selanjutnya pada Liga Italia. Dengan begitu, AS Roma dapat segera meraih kemenangan yang ditunggu.

AS Roma vs AC Milan

AS Roma pun mengusung misi dapat lebih baik ketimbang musim lalu yang berada di peringkat keenam. Oleh karena itu, tim asuhan Jose Mourinho tersebut harus cepat berbenah diri.

"Kami tidak memulai dengan baik," singkat Dybala dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (16/9/2023).

"Kami perlu melakukannya terus berkembang dibandingkan tahun lalu. Semangatnya harus seperti ini, selalu memberikan sesuatu yang lebih," lanjutnya.

Dybala mengatakan sebenarnya timnya saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas. Jadi, dia nilai AS Roma dapat bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Italia.

"Kami memiliki tim yang kuat. Kami juga dihuni pemain-pemain terbaik," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Liga Italia Paulo Dybala AS Roma
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marc_guehi.jpg
Marc Guehi Jadi Rebutan, Liverpool Siapkan Langkah Diam-Diam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement