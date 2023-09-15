Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mentalnya Terganggu, Richarlison Bakal Berobat ke Psikolog

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |03:00 WIB
Mentalnya Terganggu, Richarlison Bakal Berobat ke Psikolog
Pemain Tottenham Hotspur, Richarlison. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA – Pemain Tottenham Hotspur, Richarlison dikabarkan akan mencoba mendatangi psikolog untuk mengobati masalah mental yang tengah dirasakannya. Masalah mental yang dihadapi Richarlison pun tak diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun banyak rumor beredar bahwa hal tersebut dikarenakan konflik dengan sang agem, Renato Velasco.

Velasco adalah agen yang menemani Richarlison sejak awal karier profesionalnya sebagai pemain. Namun menurut media Brasil O Globo, persahabatan serta kemitraan Richarlison dan Velasco sudah berakhir.

Tak diketahui penyebabnya, namun dikabarkan terkait valuasi Richarlison yang anjlok usai bergabung bersama Tottenham. Klub asal London Utara itu merekrut Richarlison dari Everton dengan mahar 58 juta Euro atau setara Rp958 juta Euro.

Sayangnya harga tidak sebanding dengan performa, Richarlison mengalami kemandulan dengan hanya mengemas empat gol dalam 40 penampilan. Velasco kabarnya kecewa lantaran dirinya sudah mempromosikan Richarlison kepada The Lillywhites -julukan Tottenham- dengan harga selangit.

Konflik dengan sang agen membuat Richarlison sangat terpukul hingga mengalami masalah mental. Richarlison pun menyindir sang agen usai Brasil menang tipis 1-0 atas Peru pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Nacional, Lima, Rabu (13/9/2023) pagi WIB.

Richarlison

“Saya melewati masa yang penuh gejolak dalam lima bulan terakhir di luar lapangan. Orang-orang yang hanya memperhatikan uang saya menjauh dari saya,” kata Richarlison dilansir Daily Mail, Jumat (15/9/2023).

Richarlison nampak menangis ketika ditarik keluar saat Brasil membantai Bolivia 5-1 di laga sebelumnya pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Sabtu (9/9/2023). Matanya berkaca-kaca di bangku cadangan Estadio Edgar Augusto Proenca, Belem, usai ditarik keluar di menit 71’.

Halaman:
1 2
      
