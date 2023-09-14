Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Cristiano Ronaldo Tidak Main saat Portugal Bantai 9 Gol ke Luksemburg?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |03:23 WIB
Kenapa Cristiano Ronaldo Tidak Main saat Portugal Bantai 9 Gol ke Luksemburg?
Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal. (Foto: Reuters)
A
A
A

KENAPA Cristiano Ronaldo tidak main saat Portugal bantai 9 gol ke Luksemburg? Ini mungkin menjadi pertanyaan orang banyak, terutama para penggemarnya.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo selalu menjadi bintang lapangan hijau. Setiap pertandingan yang dilakoninya selalu ramai disaksikan pencinta sepakbola. Sayangnya, saat melawan Timnas Portugal melawan Timnas Luksemburg pada Selasa 12 September 2023, dia tak ikut serta.

Cristiano Ronaldo

Usut punya usut, kenapa Cristiano Ronaldo tidak main saat Portugal bantai 9 gol ke Luksemburg karena mendapat akumulasi kartu kuning. Hukuman tersebut didapat pemain 38 tahun itu usai menendang wajah kiper Timnas Slovakia, Martin Dubravka.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja bermain membela Timnas Portugal saat menghadapi Slovakia di Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Laga itu berlangsung di Stadion Tehelne Pole beberapa waktu lalu.

CR7 -sapaan akrab Roaldo- bersama Timnas Portugal memang berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Pahlawan kemenangan Timnas Portugal atas Slovakia adalah Bruno Fernandes yang mencetak gol tunggal pada laga tersebut pada menit ke-43.

Sayang, kemenangan Portugal kala itu harus dibayar mahal oleh Cristiano Ronaldo yang mendapat hukuman setelah kaki penyerang yang kini membela Al Nassr itu menendang wajah kiper Slovakia, Martin Dubravka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
