HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cerita Declan Rice Momen Pertama Gabung Arsenal, Ditempeli Stiker Memalukan oleh sang Pelatih

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |00:08 WIB
Cerita Declan Rice Momen Pertama Gabung Arsenal, Ditempeli Stiker Memalukan oleh sang Pelatih
Declan Rice resmi gabung Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON Declan Rice berbagi cerita soal momen pertamanya gabung ke Arsenal. Dia mengaku sempat ditempeli stiker memalukan oleh pelatih Arsenal, Mikel Arteta.

Rice mengatakan stiker memalukan itu ditempel sang pelatih sebagai tanda pengenal. Striker itu pun ditempeli Arteta di dada Rice.

Declan Rice

"Saya sedikit gugup. Hari pertama saya berada di sana (Arsenal) pada Minggu,” ujar Rice, dikutip dari Mirror, Rabu (13/9/2023).

“Para pemain tidak hadir, tetapi saya keluar dari ruang fisio dan Mikel Arteta, seperti hal-hal kecil yang dia lakukan, dia menempelkan stiker pada saya dan mengatakan, 'Halo, saya orang baru'," lanjutnya.

"Dia masuk begitu saja dan menaruhnya di dadaku. Semua orang (termasuk) kelompok usia 18 tahun dan (di bawah) 21 tahun ada di kantin. Dan aku berjalan sambil berusaha menyembunyikan dadaku. Hal-hal kecil saja seperti itu," cerita Rice.

Halaman:
1 2
      
