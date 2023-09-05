Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Janji Manchester United Bakal Berbenah Usai Dipermalukan Arsenal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:05 WIB
Erik ten Hag Janji Manchester United Bakal Berbenah Usai Dipermalukan Arsenal
Erik ten Hag berjanji membenahi Manchester United usai kalah 1-3 dari Arsenal (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

LONDON - Pelatih Manchester United Erik ten Hag berjanji akan membenahi hal-hal yang kurang usai dikalahkan Arsenal 1-3 pada pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Waktu dua pekan selama jeda internasional dianggap cukup untuk memperbaiki kekurangan.

Laga Arsenal vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Emirates, London, Senin (4/9/2023) dini hari WIB. Iblis Merah sanggup unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat tendangan Marcus Rashford, memanfaatkan serangan balik kilat.

Gol Martin Odegaard membawa Arsenal menyamakan kedudukan 1-1 dengan Manchester United (Foto: Reuters/David Klein)

Celakanya, Arsenal langsung menyamakan skor di menit ke-28 lewat tembakan mendatar Martin Odegaard. The Gunners hampir meringis ketika Alejandro Garnacho mencetak gol di menit ke-88.

Sayangnya, gol itu dianulir Taylor lantaran sang pemain berada dalam posisi offside meski sangat tipis. Batalnya gol itu tampak membuat mental Man United runtuh. Arsenal lalu menceploskan dua gol di injury time via Declan Rice dan Gabriel Jesus untuk menang 3-1.

Usai laga, ten Hag berjanji untuk membenahi kekurangan yang ada. Pria asal Belanda itu melihat ada tren yang positif dalam permainan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Namun, hal itu perlu terus ditingkatkan.

"Kami masuk ke jeda internasional dan kemudian kami melanjutkannya. Seperti yang saya katakan, saya melihat pola yang bagus. Saya melihat tren naik (performa)," ujar ten Hag, sebagaimana dimuat laman resmi klub, Selasa (5/9/2023).

Halaman:
1 2
      
