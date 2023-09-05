Roberto De Zerbi Bahagia Ansu Fati Gabung Brighton dari Barcelona

BRIGHTON - Pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, bahagia menyambut kedatangan Ansu Fati sebagai pinjaman dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2023. Ia siap membantu pemain muda Spanyol itu kembali ke permainan terbaiknya.

Ansu bergabung dengan status pinjaman dari Barcelona selama satu musim. Pemain berusia 20 tahun itu akan kembali ke Camp Nou musim depan lantaran tidak ada kewajiban permanen di akhir masa peminjaman.

"Kami dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan Ansu Fati dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona," tulis laman resmi Brighton, dikutip pada Selasa (5/9/2023).

Resmi berseragam The Seagulls, Ansu langsung mendapat sambutan meriah. De Zerbi meyakini sang pemain dapat membantu mendongkrak performa timnya.

"Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami semua. Saya yakin Ansu akan membantu kami mencapai target baru dan kami dapat membantunya kembali ke level yang pantas," kata De Zerbi.

Sementara itu, Direktur Teknik Brighton, David Weir mengatakan, kedatangan Ansu Fati menjadi sejarah tersendiri. Ia menjanjikan jebolan akademi La Masia itu akan mendapat tempat utama di Brighton.