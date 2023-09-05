Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Roberto De Zerbi Bahagia Ansu Fati Gabung Brighton dari Barcelona

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |00:08 WIB
Roberto De Zerbi Bahagia Ansu Fati Gabung Brighton dari Barcelona
Ansu Fati (topi) dipinjam Brighton and Hove Albion selama semusim dari Barcelona (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
A
A
A

BRIGHTON - Pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, bahagia menyambut kedatangan Ansu Fati sebagai pinjaman dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2023. Ia siap membantu pemain muda Spanyol itu kembali ke permainan terbaiknya.

Ansu bergabung dengan status pinjaman dari Barcelona selama satu musim. Pemain berusia 20 tahun itu akan kembali ke Camp Nou musim depan lantaran tidak ada kewajiban permanen di akhir masa peminjaman.

Ansu Fati membawa Barcelona berbalik memimpin 3-2 atas Tottenham Hotspur (Foto: Reuters/Nacho Doce)

"Kami dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan Ansu Fati dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona," tulis laman resmi Brighton, dikutip pada Selasa (5/9/2023).

Resmi berseragam The Seagulls, Ansu langsung mendapat sambutan meriah. De Zerbi meyakini sang pemain dapat membantu mendongkrak performa timnya.

"Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami semua. Saya yakin Ansu akan membantu kami mencapai target baru dan kami dapat membantunya kembali ke level yang pantas," kata De Zerbi.

Sementara itu, Direktur Teknik Brighton, David Weir mengatakan, kedatangan Ansu Fati menjadi sejarah tersendiri. Ia menjanjikan jebolan akademi La Masia itu akan mendapat tempat utama di Brighton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/streaming_laliga_di_vision_menayangkan_laga_panas.jpg
Jadwal Lengkap Liga Spanyol 2025-2026 Jornada 17, Bisa Live Streaming di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement