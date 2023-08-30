Pelatih Korea Selatan U-17 Akui Timnya Tak Dalam Kondisi Maksimal Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17

JAKARTA – Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Timnas Indonesia U-17 dalam laga uji coba. Jelang laga tersebut, elatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan, mengakui bahwa skuadnya tidak dalam kondisi terbaiknya.

Byun menjelaskan kondisi skuadnya belum dalam kondisi 100 persen terbaiknya jika dibanding dengan yang dibawa pada Piala Asia U-17 2023. Kondisi tersebut tak luput karena para pemain yang kembali bermain untuk klubnya masing-masing setelah melakoni ajang tersebut.

Dia menyebut ada lima pemain yang tidak bisa dibawa karena mengalami cedera. Dimana lima pemain tersebut merupakan pemain yang ikut serta membawa Timnas Korea Selatan U-17 keluar sebagai runner up di Piala Asia U-17 2023.

“Sejujurnya kondisinya belum 100 persen dibandingkan Piala Asia kemarin,” ujar Byun kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (29/8/2023).

“Karena pemain kami kembali ke klubnya dan sudah memainkan banyak pertandingan. Jadi lima pemain yang bermain di Piala Asia tidak datang karena cedera,” lanjutnya.

Meski begitu, Byun tidak terlalu menghiraukan kondisi timnya ini jelang hadapi Timnas Indonesia U-17. Sebab, dia juga sengaja membawa banyak nama-nama baru untuk ditinjau performanya.