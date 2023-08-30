Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Korea Selatan U-17 Akui Timnya Tak Dalam Kondisi Maksimal Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |02:07 WIB
Pelatih Korea Selatan U-17 Akui Timnya Tak Dalam Kondisi Maksimal Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan (Foto: Rifqi Herjoko/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Timnas Indonesia U-17 dalam laga uji coba. Jelang laga tersebut, elatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan, mengakui bahwa skuadnya tidak dalam kondisi terbaiknya.

Byun menjelaskan kondisi skuadnya belum dalam kondisi 100 persen terbaiknya jika dibanding dengan yang dibawa pada Piala Asia U-17 2023. Kondisi tersebut tak luput karena para pemain yang kembali bermain untuk klubnya masing-masing setelah melakoni ajang tersebut.

Dia menyebut ada lima pemain yang tidak bisa dibawa karena mengalami cedera. Dimana lima pemain tersebut merupakan pemain yang ikut serta membawa Timnas Korea Selatan U-17 keluar sebagai runner up di Piala Asia U-17 2023.

“Sejujurnya kondisinya belum 100 persen dibandingkan Piala Asia kemarin,” ujar Byun kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (29/8/2023).

“Karena pemain kami kembali ke klubnya dan sudah memainkan banyak pertandingan. Jadi lima pemain yang bermain di Piala Asia tidak datang karena cedera,” lanjutnya.

Meski begitu, Byun tidak terlalu menghiraukan kondisi timnya ini jelang hadapi Timnas Indonesia U-17. Sebab, dia juga sengaja membawa banyak nama-nama baru untuk ditinjau performanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189603//kevin_diks_memilih_fokus_menatap_piala_asia_2027_bareng_timnas_indonesia-FoBS_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kevin Diks Fokus Tatap Piala Asia 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189697//shin_tae_yong_bersama_kedua_putranya-75Id_large.jpg
Ucapan Anak Shin Tae-yong Kembali Viral Setelah Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633//shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477//kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655429/sea-games-2025-janice-tjen-moncer-tim-tenis-putri-indonesia-raih-emas-ke28-ctd.webp
SEA Games 2025: Janice Tjen Moncer, Tim Tenis Putri Indonesia Raih Emas ke-28Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_basket_indonesia_menghajar_myanmar_114_35_p.jpg
Tanpa Ampun, Timnas Basket Indonesia Hajar Myanmar 114-35 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement