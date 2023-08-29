Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Pastikan Garuda Muda Tak Patah Semangat

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memastikan para pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-23 tidak patah semangat usai gagal juara Piala AFF U-23 2023. Erick yakin semangat skuad Garuda Muda tetap membara, meski harus puas hanya menjadi runner-up.

Bagi Erick Thohir, perjuangan para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U-23 pun sudah maksimal di Piala AFF U-23 2023. Dia juga menilai sikap menunduk yang ditunjukkan bukan berarti patah arang.

Hal itu dinilai wajar karena tekad Tim Merah Putih yang ingin menjadi juara. Persaingan di final melawan Vietnam U-23 berjalan sangat ketat hingga harus ditentukan lewat adu penalti.

"Enggak, saya rasa mereka sudah maksimal,” ucap Erick usai laga final tersebut, Sabtu 26 Agustus 2023.