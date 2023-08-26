Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Angkat Jempol untuk Klub yang Lepas Pemainnya ke Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:39 WIB
Erick Thohir Angkat Jempol untuk Klub yang Lepas Pemainnya ke Timnas Indonesia U-23
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi klub yang melepas pemain ke Timnas Indonesia U-23 (Foto: Istimewa)
A
A
A

RAYONG - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengacungi jempol untuk klub-klub yang melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Apalagi, kini skuad Garuda Muda menembus final Piala AFF U-23 2023.

Dengan segala keterbatasan yang ada, skuad Garuda Muda tetap berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, Alfeandra Dewangga akan menghadapi Vietnam di partai puncak yang akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi suntikan motivasi kepada skuad Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023 (Foto: Istimewa)

"Tentu saya mengapresiasi ketika kita bisa bekerja sama antara Timnas dan klub Liga 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada klub yang mau berkontribusi. Karena kalau bicara Merah Putih harusnya kan sama-sama," kata Erick.

Menurutnya ketika memanggil pemain untuk Timnas Indonesia, pihaknya sudah melakukannya dengan penuh perhitungan yang matang. Erick menegaskan, PSSI memahami klub membutuhkan pemain mereka di tengah kompetisi yang berjalan.

Halaman:
1 2
      
