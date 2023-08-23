Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Singkirkan Tuan Rumah

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda telah memastikan diri lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik.

Kabar buruknya di semifinal pasukan Shin Tae-yong langsung dihadapkan dengan lawan berat, yakni tim tuan rumah Thailand U-23. Meski memang Thailand U-23 tidak menurunkan kekuatan terbaiknya, tetap saja Tim Gajah Perang itu tetap kuat dan menakutkan.

Untuk itu Shin Tae-yong perlu menyiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Thailand di semifinal yang berlangsung di Rayong Province Stadium, pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Untungnya sejauh ini pemain terbaik Shin Tae-yong masih bisa dimainkan untuk menghadapi Thailand.

Mungkin hanya Irfan Jauhari yang masih absen karena cedera. Jadi, Shin Tae-yong memiliki kekuatan 20 pemain untuk bisa melawan Thailand.

Kemungkinan besar, Shin Tae-yong pun akan memainkan formasi seperti saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga Grup B Piala AFF U-23 2023 pada 20 Agustus 2023 lalu. Pada saat itu Shin Tae-yong menggunakan taktik formasi 4-3-3.

Empat pemain belakang diisi oleh Bagas Kaffa sebagai kapten, dan ditemani Kadel Arel, Alfeandra Dewangga, dan Frengky Missa. Lalu tiga pemain tengah bakal dipercayakan kepada Rifky Dwi Septiawan, Arkhan Fikri, dan Bechkam Putra.