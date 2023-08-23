Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Singkirkan Tuan Rumah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:44 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Singkirkan Tuan Rumah
Berikut prediksi daftar line up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda telah memastikan diri lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik.

Kabar buruknya di semifinal pasukan Shin Tae-yong langsung dihadapkan dengan lawan berat, yakni tim tuan rumah Thailand U-23. Meski memang Thailand U-23 tidak menurunkan kekuatan terbaiknya, tetap saja Tim Gajah Perang itu tetap kuat dan menakutkan.

Untuk itu Shin Tae-yong perlu menyiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Thailand di semifinal yang berlangsung di Rayong Province Stadium, pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Untungnya sejauh ini pemain terbaik Shin Tae-yong masih bisa dimainkan untuk menghadapi Thailand.

Mungkin hanya Irfan Jauhari yang masih absen karena cedera. Jadi, Shin Tae-yong memiliki kekuatan 20 pemain untuk bisa melawan Thailand.

Timnas Indonesia U-23

Kemungkinan besar, Shin Tae-yong pun akan memainkan formasi seperti saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga Grup B Piala AFF U-23 2023 pada 20 Agustus 2023 lalu. Pada saat itu Shin Tae-yong menggunakan taktik formasi 4-3-3.

Empat pemain belakang diisi oleh Bagas Kaffa sebagai kapten, dan ditemani Kadel Arel, Alfeandra Dewangga, dan Frengky Missa. Lalu tiga pemain tengah bakal dipercayakan kepada Rifky Dwi Septiawan, Arkhan Fikri, dan Bechkam Putra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652529/jadwal-bundesliga-matchday-13-di-vision-nonton-gratis-1-bulan-untuk-pengguna-baru-bxo.webp
Jadwal Bundesliga Matchday 13 di VISION+: Nonton Gratis 1 Bulan untuk Pengguna Baru!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Pelatih Fortuna Sittard Ngamuk! Sebut Justin Hubner Sangat Bodoh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement