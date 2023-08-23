Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Christian Pulisic Menggila saat AC Milan Menang 2-0 atas Bologna, Stefano Pioli Tak Mau Terbuai

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:27 WIB
Christian Pulisic Menggila saat AC Milan Menang 2-0 atas Bologna, Stefano Pioli Tak Mau Terbuai
Christian Pulisic menggila di laga Bologna vs AC Milan. (Foto: Instagram/@cmpulisic)
A
A
A

BOLOGNA – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengomentari performa pemain anyarnya, Christian Pulisic saat melawan Bologna di Liga Italia 2023-2024. Meski Christian Pulisic tampil menggila dalam penampilan debutnya di Liga Italia itu, Pioli ogah terbuai dengan kualitas sang pemain.

Stefano Pioli pun tampak tak kaget dengan kinerja apik Pulisic. Sebab, hal itulah yang membuat AC Milan sangat berusaha untuk mendatangkan pemain tersebut pada musim panas 2023 ini.

Christian Pulisic

"Saya tahu bahwa Pulisic adalah seorang punya talenta. Dia berkualitas tinggi yang juga bisa bermain dalam posisi menyerang," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (23/8/2023).

Pioli mengatakan ke depan timnya dan Pulisic pasti akan makin nyetel. Hal itu tentunya dengan terus melakukan evaluasi dari laga ke laga agar AC Milan makin kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/49/1652537/arbi-aditama-dan-astra-honda-juara-asia-arrc-ap250-und.webp
Arbi Aditama dan Astra Honda Juara Asia ARRC AP250
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_timor_leste_u_22_menang_comeback_3_1_atas_s.jpg
SEA Games 2025: Beringas! Timor Leste U-22 Menang Comeback atas Singapura U-22 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement