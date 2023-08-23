Christian Pulisic Menggila saat AC Milan Menang 2-0 atas Bologna, Stefano Pioli Tak Mau Terbuai

BOLOGNA – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengomentari performa pemain anyarnya, Christian Pulisic saat melawan Bologna di Liga Italia 2023-2024. Meski Christian Pulisic tampil menggila dalam penampilan debutnya di Liga Italia itu, Pioli ogah terbuai dengan kualitas sang pemain.

Stefano Pioli pun tampak tak kaget dengan kinerja apik Pulisic. Sebab, hal itulah yang membuat AC Milan sangat berusaha untuk mendatangkan pemain tersebut pada musim panas 2023 ini.

"Saya tahu bahwa Pulisic adalah seorang punya talenta. Dia berkualitas tinggi yang juga bisa bermain dalam posisi menyerang," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (23/8/2023).

Pioli mengatakan ke depan timnya dan Pulisic pasti akan makin nyetel. Hal itu tentunya dengan terus melakukan evaluasi dari laga ke laga agar AC Milan makin kuat.