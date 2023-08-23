Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

10 Pemain Arsenal Bungkam Crystal Palace, Declan Rice Beberkan Kunci Sukses

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |03:20 WIB
10 Pemain Arsenal Bungkam Crystal Palace, Declan Rice Beberkan Kunci Sukses
Arsenal bungkam Crystal Palace 1-0. (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON – Penggawa anyar Arsenal, Declan Rice, beberkan kunci sukses timnya mengalahkan Crystal Palace di pekan ke-2 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, meski hanya bermain dengan 10 orang saja, Arsenal bisa tetap meraih kemenangan.

Declan Rice mengatakan Arsenal tampil cukup baik dengan menjaga irama permainan sepanjang laga. Jadi, dia pastikan Arsenal memang pantas untuk mendapatkan tiga poin itu.

Crystal Palace vs Arsenal

Rice mengatakan pada babak kedua, laga berjalan tidak mudah karena saat sedang unggul, Arsenal malah kehilangan satu pemain. Namun, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan sampai akhir laga, meskipun terus ditekan.

“Kami perlu menjaga momentum hingga saat kami bermain dengan 10 orang. Kami memegang kendali penuh, mendominasi permainan, mengoper bola dengan sangat baik," kata Declan Rice, dilansir dari laman Arsenal, Rabu (23/8/2023).

"Mencetak gol di babak kedua sangat bagus. Kemudian bertahan dengan ketangguhan yang kami tunjukkan adalah sempurna," jelas Declan Rice.

