Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Persija Tahun 1964, Menjadi Juara Nasional Tanpa Terkalahkan

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:04 WIB
Kisah Persija Tahun 1964, Menjadi Juara Nasional Tanpa Terkalahkan
Kisah heroik Persija Jakarta menjadi juara nasional 1964 tanpa terkalahkan (Foto: Facebook)
A
A
A

KISAH Persija Jakarta tahun 1964, menjadi juara nasional tanpa terkalahkan menarik untuk diulas. Capaian Macan Kemayoran masih menjadi sejarah manis yang sangat heroik dan juga ikonik dalam perkembangan sepakbola Indonesia.

Sepak terjang Persija Jakarta pada masa itu memiliki semangat revolusi yang sangat berani dengan merombak para pemain senior menjadi pemain muda. Berbagai perubahan dilakukan sejak awal 1960-an.

Skuad Persija Jakarta 2001

Strategi yang dilakukan mulai dari memasukkan pemain-pemain wajah baru hingga perpindahan kandang dari Lapangan Ikada ke Stadion Menteng. Secara perlahan dan penuh kerja keras, skuad Macan Kemayoran akhirnya muncul menjadi kekuatan utama di kompetisi perserikatan.

Manajemen Persija Jakarta kala itu menunjuk Liem Soen Joe atau yang tersohor dengan panggilan Drg Endang Witarsa sebagai pelatih. Pria yang akrab disapa Pak Dokter itu langsung bergerak untuk merombak wajah klub.

Seperti strategi klub-klub modern Eropa saat ini, ia memilih untuk bertaruh untuk anak-anak muda dengan skill tinggi serta energi yang masih besar. Endang bereksperimen memasukkan pemain muda yang pada saat itu dinilai berisiko tinggi. Ia lalu jadi bulan-bulanan publik.

Revolusi yang dilakukan dengan memasukkan nama-nama pemain belia bertalenta seperti Sinyo Aliandoe, Yudo Hadiyanto, Reni Salaki, Fam Tek Fong, Dominggus, Supardi, Didik Kasmara, Soegito, Tahir Yusuf, dan Liem Soe Liong (Surya Lesmana). Nama-nama itu dikombinasikan dengan Kwee Tik Liong dan Soetjipto Soentoro, yang masih muda tapi pengalamannya di pentas sepak bola nasional sudah lumayan teruji.

Pasukan muda Persija mampu menghantam klub-klub rival seperti Persib Bandung dan PSM Makassar. Akhirnya mereka menjadi kampiun Perserikatan edisi 1964 dengan rekor tak pernah merasakan kekalahan dan jumlah gol yang dihasilkan juga sensasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184861/bojan_hodak_prediksi_dewa_united_bangkit_di_super_league_2025_2026_okezone-Zb54_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Memble Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650011/kapten-timnas-futsal-indonesia-optimistis-jelang-sea-games-thailand-2025-ffk.webp
Kapten Timnas Futsal Indonesia Optimistis Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/dejan_ferdinansyahbernadine_anindya_wardana_2.jpg
Juara Syed Modi 2025, Dejan/Bernadine Malah Kritik Permainan Mereka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement