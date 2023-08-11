Meski Baru Gabung, Rasmus Hojlund Yakin Bisa Rebut Status Pemain Tercepat Manchester United dari Marcus Rashford

MANCHESTER - Pemain baru Manchester United, Rasmus Hojlund, percaya diri dapat merebut status pesepakbola tercepat di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Ia akan mencoba merebut status pemain tercepat itu dari Marcus Rashford.

Sebagai informasi, pada bulan Februari lalu pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, sempat memberikan pernyataan kalau Hojlund memiliki kecepatan yang sangat luar bisa saat sesi latihan. Dikatakan kalau Hojlund mencatatkan waktu 11 detik untuk lari sepanjang 100 meter.

Berkat fakta tersebut, Gasperini yakin striker asal Denmark itu memiliki masa depan cerah. Hojlund pun tidak menampik ucapan mantan pelatihnya itu.

"Ya, pasti. Saya tidak tahu apakah itu seperti Anda berdiri dengan jam tangan setiap hari di samping tetapi ketika kami masuk ke dalam setelah latihan, mereka mengatakan saya memiliki kecepatan tertinggi yang cukup tinggi," kata Hojlund, dikutip situs resmi Man United, Kamis (10/8/2023).

Kecepatan yang dimiliki Hojlund pasti akan memicu perdebatan tentang apakah dia adalah pemain tercepat di Man United. Di mana saat ini, status tersebut dipegang oleh Rashford. Sementara kedua tercepat dipegang oleh Diogo Dalot.

Hojlund menyatakan kesiapannya untuk bersaing menjadi pemain tercepat di Man United. Namun menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kecepatan yang dia miliki dan Rashford bisa dikombinasikan untuk mempertajam lini depan.