HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyerang Ganas Calon Top Skor Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Bomber Gol Man City

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:30 WIB
5 Penyerang Ganas Calon Top Skor Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Bomber Gol Man City
Erling Haaland dan para pemain Man City merayakan gol ke gawang lawan (Foto: Premier League)
A
A
A

KOMPETISI Liga Inggris 2023-2024 akan bergulir dalam waktu dekat. Sebanyak 20 tim akan kembali bersaing menunjukkan diri sebagai yang terbaik demi gelar juara di akhir musim.

Dimulai kembalinya kompetisi berarti dimulai juga persaingan para pemain untuk menjadi top skorer atau pencetak gol terbanyak. Kali ini Okezone.com akan membahas mengenai lima penyerang ganas calon top skor Liga Inggris 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Mohamed Salah (Liverpool)


Salah mungkin mengalami penurunan performa bersama Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Namun, instingnya dalam mencetak gol masih tetap terjaga.

Terbukti namanya masih ada dalam jajaran lima besar pencetak gol terbanyak musim lalu. Salah mencetak 19 gol dengan mengantarkan The Reds finis di posisi kelima.

4. Rasmus Hojlund (Manchester United)

Rasmus Hojlund menjadi salah satu sorotan karena baru saja didatangkan Manchester United dengan mahar fantastis yakni 85 juta euro. Setan Merah mendatangkan sang pemain dari klub Italia, Atalanta di musim panas 2023 ini.

Meski belum teruji, Hojlund dianggap punya potensi dan punya kemiripan dengan Haaland. Tak heran pemain asal Denmark itu diprediksi bisa masuk daftar top skor Liga Inggris 2023-2024.

