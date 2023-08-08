Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Man United Tebus Rasmus Hojlund Rp1,25 T, Erik ten Hag Tantang Pembuktian Diri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |04:14 WIB
Man United Tebus Rasmus Hojlund Rp1,25 T, Erik ten Hag Tantang Pembuktian Diri
Rasmus Hojlund menandatangani kontrak bersama pelatih Man United Erik ten Hag (Foto: Man United)
MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, tak peduli dengan banderol selangit untuk mendatangkan Rasmus Hojlund. Dia menegaskan sang pemain tetap harus membuktikan diri untuk layak menjadi starter.

Hojlund langsung diperkenalkan oleh Man United pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam WIB di Stadion Old Trafford. Striker berusia 20 tahun itu keluar dari lorong ganti menuju lapangan, jelang laga uji coba kontra RC Lens.

Rasmus Hojlund diperkenalkan ke publik Old Trafford (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Akan tetapi, Hojlund tidak dipasang pada pertandingan itu. Dia murni hanya diperkenalkan kepada publik. Lagipula, sang pemain ternyata sedang mengalami cedera ringan pada sesi latihan terakhir bersama Atalanta.

Walau begitu, kehadiran Hojlund bisa membuat lini depan Iblis Merah kian mengerikan. Betapa tidak, striker berbanderol 75 juta euro (setara Rp1,25 triliun) itu cukup rajin mencetak gol, dengan catatan 10 gol dari 32 laga musim lalu bersama La Dea

Ten Hag mengaku puas bisa mendatangkan pemain sekaliber Hojlund, yang dinilainya memiliki potensial. Dia lalu menjabarkan apa saja keunggulan dari penyerang berpaspor Denmark itu.

"Dia benar-benar seorang pemain depan, bergerak langsung ke gawang. Seorang pemain yang rajin menekan (pressing), punya kehadiran fisik, dan saya yakin kami membutuhkan keseimbangan itu di skuad ini," papar ten Hag, sebagaimana dimuat laman resmi Man United, Selasa (8/8/2023).

