5 Pesepakbola Top Dunia yang Resmi Absen di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Top Skor Sepanjang Masa

BERIKUT lima pesepakbola top dunia yang resmi absen di Liga Champions 2023-2024. Salah satu dari mereka merupakan pemain yang saat ini memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions, Cristiano Ronaldo.

Ya, gelaran Liga Champions musim ini bakal kehilangan sejumlah pemain top. Tidak bisa dipungkiri, banyak pemain besar yang memilih hengkang ke luar Eropa di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kali ini Okezone.com akan membahas lima pemain top yang absen di Liga Champions 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Karim Benzema





Liga Champions 2022-2023 kemarin hampir dipastikan menjadi yang terakhir kali bagi Karim Benzema setelah memutuskan hijrah ke Liga Arab Saudi bersama klub Al Ittihad. Meski gagal mempersembahkan trofi juara musim lalu, penampilan Benzema layak mendapat acungan jempol usai membawa Real Madrid hingga babak semifinal.

Benzema total mengoleksi lima trofi Liga Champions bersama Real Madrid (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 dan 2021-2022). Total Benzema telah mencatatkan 152 penampilan di ajang Liga Champions dengan koleki 90 gol dan 30 assist.

4. Sergio Busquets





Sergio Busquets menjadi pemain top lain yang dipastikan absen di Liga Champions 2023-2024. Hal tersebut tidak terlepas dari keputusannya untuk bergabung ke klub Amerika Serikat, Inter Miami, di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Berbicara mengenai koleksi trofi Liga Champions, gelandang senior asal Spanyol ini sudah merasakan tiga kali juara bersama Barcelona pada 2008-2009, 2010-2011 dan 2014-2015. Sayang, Busquets gagal meninggalkan kenangan manis bagi Blaugrana musim lalu. Ia bahkan gagal membawa Barcelona lolos dari fase grup kala itu.