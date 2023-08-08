Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Pesepakbola Top Dunia yang Resmi Absen di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Top Skor Sepanjang Masa

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:01 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Resmi Absen di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Top Skor Sepanjang Masa
Cristiano Ronaldo dan trofi Liga Champions (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT lima pesepakbola top dunia yang resmi absen di Liga Champions 2023-2024. Salah satu dari mereka merupakan pemain yang saat ini memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions, Cristiano Ronaldo.

Ya, gelaran Liga Champions musim ini bakal kehilangan sejumlah pemain top. Tidak bisa dipungkiri, banyak pemain besar yang memilih hengkang ke luar Eropa di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kali ini Okezone.com akan membahas lima pemain top yang absen di Liga Champions 2023-2024. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Karim Benzema


Liga Champions 2022-2023 kemarin hampir dipastikan menjadi yang terakhir kali bagi Karim Benzema setelah memutuskan hijrah ke Liga Arab Saudi bersama klub Al Ittihad. Meski gagal mempersembahkan trofi juara musim lalu, penampilan Benzema layak mendapat acungan jempol usai membawa Real Madrid hingga babak semifinal.

Benzema total mengoleksi lima trofi Liga Champions bersama Real Madrid (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 dan 2021-2022). Total Benzema telah mencatatkan 152 penampilan di ajang Liga Champions dengan koleki 90 gol dan 30 assist.

4. Sergio Busquets


Sergio Busquets menjadi pemain top lain yang dipastikan absen di Liga Champions 2023-2024. Hal tersebut tidak terlepas dari keputusannya untuk bergabung ke klub Amerika Serikat, Inter Miami, di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Berbicara mengenai koleksi trofi Liga Champions, gelandang senior asal Spanyol ini sudah merasakan tiga kali juara bersama Barcelona pada 2008-2009, 2010-2011 dan 2014-2015. Sayang, Busquets gagal meninggalkan kenangan manis bagi Blaugrana musim lalu. Ia bahkan gagal membawa Barcelona lolos dari fase grup kala itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement