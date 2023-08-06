Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Ardiansyah Runtuboy Bawa Bintang Timur Surabaya Bantai Fafage Banua 5-2

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Bintang Timur Surabaya (BTS FC) menang 5-2 atas Fafage Banua dalam laga yang digelar di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2023) malam WIB.

Babak Pertama





Laga berlangsung seru sejak awal babak pertama. Kedua tim saling melakukan jual beli serangan. BTS FC mampu membuka keunggulan terlebih dahulu lewat gol Diego Henrique atau Dieguinho di menit ke-3.

Kurang semenit kemudian, Fafage sukses menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Fafage berhasil memaksimalkan kelengahan skuad BTS FC untuk mecetak gol pertama mereka.

Namun BTS mengembalikan keunggulannya pada menit ke-14. Dieguinho sukses mencetak gol dengan memanfaatkan bola liar di mulut gawang. BTS FC unggul 2-1 atas Fafage

Setelahnya, BTS FC terus menekan Fafage. Namun, tidak ada gol lain yang tercipta hingga babak pertama usai. BTS FC masih memimpin 2-1 atas Fafage.

Babak Kedua

BTS FC langsung menekan sejak babak kedua dimulai. Upaya tersebut berbuah manis melalui tendangan Ardiansyah Runtuboy yag membawa BTS unggul 3-1 atas Fafage.