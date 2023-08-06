Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Ardiansyah Runtuboy Bawa Bintang Timur Surabaya Bantai Fafage Banua 5-2

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:29 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Ardiansyah Runtuboy Bawa Bintang Timur Surabaya Bantai Fafage Banua 5-2
Bintang Timur Surabaya kalahkan Fafage Banua 5-2 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Bintang Timur Surabaya (BTS FC) menang 5-2 atas Fafage Banua dalam laga yang digelar di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2023) malam WIB.

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya vs Fafage Banua

Laga berlangsung seru sejak awal babak pertama. Kedua tim saling melakukan jual beli serangan. BTS FC mampu membuka keunggulan terlebih dahulu lewat gol Diego Henrique atau Dieguinho di menit ke-3.

Kurang semenit kemudian, Fafage sukses menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Fafage berhasil memaksimalkan kelengahan skuad BTS FC untuk mecetak gol pertama mereka.

Namun BTS mengembalikan keunggulannya pada menit ke-14. Dieguinho sukses mencetak gol dengan memanfaatkan bola liar di mulut gawang. BTS FC unggul 2-1 atas Fafage

Setelahnya, BTS FC terus menekan Fafage. Namun, tidak ada gol lain yang tercipta hingga babak pertama usai. BTS FC masih memimpin 2-1 atas Fafage.

Babak Kedua

BTS FC langsung menekan sejak babak kedua dimulai. Upaya tersebut berbuah manis melalui tendangan Ardiansyah Runtuboy yag membawa BTS unggul 3-1 atas Fafage.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646375/tingkatkan-mutu-pembinaan-senengminton-harapkan-atlet-sekolah-berakhir-di-klub-bulu-tangkis-oao.webp
Tingkatkan Mutu Pembinaan, SenengMinton Harapkan Atlet Sekolah Berakhir di Klub Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement