Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Alot, Laga Halus FC vs Giga FC Berakhir Tanpa Pemenang

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan antara Halus FC dan Giga FC yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, pada Minggu (6/8/2023) sore WIB berakhir imbang 1-1.
Babak Pertama
Duel berlangsung cukup alot di antara kedua tim pada babak pertama. Keduanya sama-sama berusaha untuk mencetak gol lebih dulu sehingga aksi jual-beli serangan tak terelakkan sedari awal.
Halus FC memecah kebuntuan terlebih dulu pada menit ke-14. Aditya melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Giga FC sehingga Halus FC unggul 1-0.
Tertinggal satu gol membuat Giga FC tampil lebih menyerang. Namun, serangan mereka masih mudah dipatahkan oleh Halus FC. Skor 1-0 untuk keunggulan Halus FC tidak berubah hingga babak pertama usai.