HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Alot, Laga Halus FC vs Giga FC Berakhir Tanpa Pemenang

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:32 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Alot, Laga Halus FC vs Giga FC Berakhir Tanpa Pemenang
Halus FC dan Giga FC berakhir imbang 1-1 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan antara Halus FC dan Giga FC yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, pada Minggu (6/8/2023) sore WIB berakhir imbang 1-1.

Babak Pertama

Halus FC vs Giga FC

Duel berlangsung cukup alot di antara kedua tim pada babak pertama. Keduanya sama-sama berusaha untuk mencetak gol lebih dulu sehingga aksi jual-beli serangan tak terelakkan sedari awal.

Halus FC memecah kebuntuan terlebih dulu pada menit ke-14. Aditya melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Giga FC sehingga Halus FC unggul 1-0.

Tertinggal satu gol membuat Giga FC tampil lebih menyerang. Namun, serangan mereka masih mudah dipatahkan oleh Halus FC. Skor 1-0 untuk keunggulan Halus FC tidak berubah hingga babak pertama usai.

Telusuri berita bola lainnya
