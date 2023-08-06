Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Sadakata FC vs Unggul FC Berakhir Imbang 2-2

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:38 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Sadakata FC vs Unggul FC Berakhir Imbang 2-2
Sadakata FC vs Unggul FC di pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023 (Foto: Rifqi Herjoko/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sadakata FC dipaksa bermain imbang kontra Unggul FC pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023. Berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2023) siang WIB kedua tim bermain sama kuat 2-2 hingga pertandingan usai.

Babak Pertama

Sadakata United langsung tampil menekan sejak menit awal laga. Upaya tersebut langsung membuahkan hasil. Sadakata mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Aji Satria di menit kedua. Sadakata untuk sementara memimpin 1-0 atas Unggul FC.

Sadakata mengalami kerugian di menit ke-14. Salah satu pemainnya menerima kartu merah dari wasit karena melakukan tekel keras. Sadakata sementara harus melanjutkan pertandingan dengan empat pemain.

Unggul jumlah pemain membuat Unggul FC semakin nyaman menguasai bola. Pada akhirnya, Unggul FC mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-16. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Telusuri berita bola lainnya
