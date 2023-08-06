Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Cosmo JNE Bekuk IPC Pelindo 6-0

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Cosmo JNE mengalahkan IPC Pelindo dengan skor telak 6-0 pada Minggu (6/8/2023) siang WIB.

Babak Pertama





Cosmo JNE langsung menekan di menit-menit awal babak pertama. Mereka pun langsung unggul dengan skor 2-0 lewat aksi Reza Yamani.

Setelahnya, IPC Pelindo terus-terusan dikurung oleh Cosmo JNE. Tim futsal asal Jakarta itu kembali menambah keunggulan di menit ke-16 lewat gol Alfajri Zikri. Cosmo JNE unggul 3-0 atas IPC Pelindo.

Permainan masih didominasi oleh Cosmo JNE setelah itu. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Cosmo JNE menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol atas IPC Pelindo.