HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Cosmo JNE Bekuk IPC Pelindo 6-0

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:22 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Cosmo JNE Bekuk IPC Pelindo 6-0
Cosmo JNE bungkam IPC Pelindo 6-0 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Cosmo JNE mengalahkan IPC Pelindo dengan skor telak 6-0 pada Minggu (6/8/2023) siang WIB.

Babak Pertama

Cosmo JNE vs IPC Pelindo

Cosmo JNE langsung menekan di menit-menit awal babak pertama. Mereka pun langsung unggul dengan skor 2-0 lewat aksi Reza Yamani.

Setelahnya, IPC Pelindo terus-terusan dikurung oleh Cosmo JNE. Tim futsal asal Jakarta itu kembali menambah keunggulan di menit ke-16 lewat gol Alfajri Zikri. Cosmo JNE unggul 3-0 atas IPC Pelindo.

Permainan masih didominasi oleh Cosmo JNE setelah itu. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Cosmo JNE menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol atas IPC Pelindo.

