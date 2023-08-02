Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bukan Cuma di Liga Italia, Giovanni Di Lorenzo Juga Ingin Bawa Napoli Berjaya di Liga Champions

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |04:22 WIB
Bukan Cuma di Liga Italia, Giovanni Di Lorenzo Juga Ingin Bawa Napoli Berjaya di Liga Champions
Giovanni di Lorenzo kala berlaga. (Foto: Napoli)
A
A
A

NAPLES – Pemain Napoli, Giovanni Di Lorenzo, punya ambisi besar dalam menatap musim 2023-2024. Dia ingin membawa Napoli berjaya, tetapi bukan hanya di ajang Liga Italia, melainkan juga pada pentas Liga Champions.

Giovanni Di Lorenzo mengatakan tidak cukup berprestasi di Liga Italia saja. Dia juga akan berjuang membawa Napoli merebut prestasi tertinggi pada Liga Champions.

Napoli

"Mengapa tidak keduanya (untuk berprestasi)?” ujar Giovanni Di Lorenzo, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (2/8/2023).

“Jaminan kami adalah mentalitas dan oleh karena itu saya tegaskan keduanya," lanjutnya.

