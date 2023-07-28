Bobol Gawang Real Madrid, Luka Romero Utarakan Hasrat Bertahan di AC Milan

BOBOL gawang Real Madrid, Luka Romero utarakan hasrat bertahan di AC Milan. Pemain asal Argentina tersebut ingin membela Rossoneri – julukan AC Milan – setidaknya selama semusim dulu.

Romero baru bergabung di bursa transfer musim panas ini. Namun, ada kemungkinan dirinya dipinjamkan karena dia masih berusia 18 tahun.

Pemain blasteran Argentina-Meksiko itu baru bergabung dari Lazio. AC Milan mengikatnya dalam kontrak hingga 2027 mendatang.

Dalam laga pramusim kontra Real Madrid, Romero memamerkan kualitasnya meski AC Milan kalah 2-3. Dia mencetak sebuah gol indah dalam laga yang berlangsung di Stadion Rose Bowl, Senin (24/7/2023) lalu.

Romero pun mengutarakan hasratnya untuk memperkuat AC Milan pada musim 2023-2024 ini. Dia akan berusaha menjawab tantangan dari Stefano Pioli selaku pelatih.