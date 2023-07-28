Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bobol Gawang Real Madrid, Luka Romero Utarakan Hasrat Bertahan di AC Milan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:03 WIB
Bobol Gawang Real Madrid, Luka Romero Utarakan Hasrat Bertahan di AC Milan
Luka Romero bangga bisa cetak gol untuk AC Milan. (Foto: Instagram/@lukaromero10)
A
A
A

BOBOL gawang Real Madrid, Luka Romero utarakan hasrat bertahan di AC Milan. Pemain asal Argentina tersebut ingin membela Rossoneri – julukan AC Milan – setidaknya selama semusim dulu.

Romero baru bergabung di bursa transfer musim panas ini. Namun, ada kemungkinan dirinya dipinjamkan karena dia masih berusia 18 tahun.

Luka Romero

Pemain blasteran Argentina-Meksiko itu baru bergabung dari Lazio. AC Milan mengikatnya dalam kontrak hingga 2027 mendatang.

Dalam laga pramusim kontra Real Madrid, Romero memamerkan kualitasnya meski AC Milan kalah 2-3. Dia mencetak sebuah gol indah dalam laga yang berlangsung di Stadion Rose Bowl, Senin (24/7/2023) lalu.

Romero pun mengutarakan hasratnya untuk memperkuat AC Milan pada musim 2023-2024 ini. Dia akan berusaha menjawab tantangan dari Stefano Pioli selaku pelatih.

Halaman:
1 2
      
