Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pesepakbola Inter Milan yang Hijrah ke Klub Asia, Nomor 1 Gabung Tim Cristiano Ronaldo

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |04:04 WIB
4 Pesepakbola Inter Milan yang Hijrah ke Klub Asia, Nomor 1 Gabung Tim Cristiano Ronaldo
4 Pesepakbola Inter Milan yang Hijrah ke Klub Asia. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 4 pesepakbola Inter Milan yang hijrah ke klub Asia yang wajib Anda ketahui. Liga sepakbola Asia kini semakin diperhitungkan dalam dunia sepakbola internasional.

Hal ini dibuktikan dari banyaknya pemain top dunia yang kini hijrah ke Asia. Bahkan, klub raksasa Italia, Inter Milan, juga ikut menyumbang beberapa pemainnya untuk bermain di Benua Kuning. Lantas siapa saja mereka?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 pesepak bola Inter Milan yang hijrah ke klub Asia:

4. Fredy Guarin

Fredy Guarin

Fredy Guarin merupakan pemain asal Kolombia yang pernah berseragam Inter Milan pada 2012-2016. Ia memiliki catatan yang cukup apik di San Siro Stadium, yakni 22 gol dan 38 assist dalam 141 pertandingan.

Namun, pada 2016 ia dilepas oleh Inter Milan ke China untuk membela Shanghai Shenhua. Penampilannya di China pun tak kalah memukau. Guarin bahkan ikut berkontribusi dalam peraihan juara Chinese FA Cup 2017.

3. Rafinha

Rafinha Alcantara

Pemain jebolan La Masia, akademi sepak bola milik Barcelona, ini sempat bermain di Inter Milan pada 2018 dengan status pemain pinjaman. Meski demikian, Inter Milan memberika menit bermain reguler.

Rafinha memang tak lama bermain di Inter Milan, karena setelah itu ia berpindah ke klub Eropa lain hingga akhirnya hijrah ke Arab Saudi untuk membela Al-Arabi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181786/timnas_indonesia-8Gli_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.webp
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Man City Hancurkan Liverpool 3-0, Pep Guardiola Rayakan Laga Ke-1.000 dengan Optimisme
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement