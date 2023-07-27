4 Pesepakbola Inter Milan yang Hijrah ke Klub Asia, Nomor 1 Gabung Tim Cristiano Ronaldo

SETIDAKNYA ada 4 pesepakbola Inter Milan yang hijrah ke klub Asia yang wajib Anda ketahui. Liga sepakbola Asia kini semakin diperhitungkan dalam dunia sepakbola internasional.

Hal ini dibuktikan dari banyaknya pemain top dunia yang kini hijrah ke Asia. Bahkan, klub raksasa Italia, Inter Milan, juga ikut menyumbang beberapa pemainnya untuk bermain di Benua Kuning. Lantas siapa saja mereka?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 pesepak bola Inter Milan yang hijrah ke klub Asia:

4. Fredy Guarin





Fredy Guarin merupakan pemain asal Kolombia yang pernah berseragam Inter Milan pada 2012-2016. Ia memiliki catatan yang cukup apik di San Siro Stadium, yakni 22 gol dan 38 assist dalam 141 pertandingan.

Namun, pada 2016 ia dilepas oleh Inter Milan ke China untuk membela Shanghai Shenhua. Penampilannya di China pun tak kalah memukau. Guarin bahkan ikut berkontribusi dalam peraihan juara Chinese FA Cup 2017.

3. Rafinha





Pemain jebolan La Masia, akademi sepak bola milik Barcelona, ini sempat bermain di Inter Milan pada 2018 dengan status pemain pinjaman. Meski demikian, Inter Milan memberika menit bermain reguler.

Rafinha memang tak lama bermain di Inter Milan, karena setelah itu ia berpindah ke klub Eropa lain hingga akhirnya hijrah ke Arab Saudi untuk membela Al-Arabi.