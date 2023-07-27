Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Chelsea Ikut Dikaitkan dengan Kylian Mbappe, Mauricio Pochettino Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:03 WIB
Chelsea Ikut Dikaitkan dengan Kylian Mbappe, Mauricio Pochettino Bilang Begini
Momen Mauricio Pochettinio masih latih Kylian Mbappe di PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

ATLANTA – Pemain Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe menjadi salah satu pesepakbola yang paling dibicarakan di bursa transfer musim panas 2023. Sejumlah klub dikabarkan tertarik mendatangkan Mbappe termasuk di antaranya Chelsea.

Chelsea menjadi salah satu kandidat terkuat karena pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino dan Mbappe pernah bersama di PSG saat sang pelatih menukangi Neymar Jr dan kolega selama 1,5 tahun pada Januari 2021 hingga Juli 2022.

Menagggapi isu tersebut, Pochettino memastikan semua itu adalah rumor belaka. Ia sadar bahwa saat ini kondisi Mbappe dan PSG tengah panas, namun ia lebih memilih tak ikut campur dan Chelsea pun sejauh ini tidak tertarik memboyong pemain asal Prancis tersebut.

Pocchettino enggan berkomentar mengenai peluang reuninya dengan Mbappe. Sebab menurutnya, rumor yang beredar ini terlalu berlebihan. Padahal, situasi antara eks AS Monaco itu dengan PSG sangat rumit dan Chelsea juga sudah punya tujuan lain yakni bangkit dengan skuad yang ada.

Momen Mauricio Pochettino masih latih Mbappe di PSG

“Di masa lalu kami memang bersama di PSG dan saya berpikir saya harus sadar bahwa saya tidak dapat berbicara (soal transfer Mbappe ke Chelsea). Semua yang Anda bicarakan terlalu berisik. Ini adalah situasi yang sangat rumit dan harus mereka perbaiki di Paris bersama Kylian,” kata Pochettino dilansir dari Football London, Kamis (27/7/2023).

“Untuk pihak kami, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami sedang mengerjakan realitas kami, realitas kami berbeda. Dari sisi saya, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya untuk mendukung mereka,” tambahnya.

Pochettino hanya berharap Mbappe dan PSG bisa menemukan titik tengah dalam permasalahan mereka ini. Dia tak ingin ada perpecahan antara mantan pemain dengan mantan klubnya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.webp
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/striker_robert_lewandowski.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Lewandowski Hattrick! Barcelona Libas Celta Vigo dan Dekati Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement