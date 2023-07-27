Chelsea Ikut Dikaitkan dengan Kylian Mbappe, Mauricio Pochettino Bilang Begini

ATLANTA – Pemain Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe menjadi salah satu pesepakbola yang paling dibicarakan di bursa transfer musim panas 2023. Sejumlah klub dikabarkan tertarik mendatangkan Mbappe termasuk di antaranya Chelsea.

Chelsea menjadi salah satu kandidat terkuat karena pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino dan Mbappe pernah bersama di PSG saat sang pelatih menukangi Neymar Jr dan kolega selama 1,5 tahun pada Januari 2021 hingga Juli 2022.

Menagggapi isu tersebut, Pochettino memastikan semua itu adalah rumor belaka. Ia sadar bahwa saat ini kondisi Mbappe dan PSG tengah panas, namun ia lebih memilih tak ikut campur dan Chelsea pun sejauh ini tidak tertarik memboyong pemain asal Prancis tersebut.

Pocchettino enggan berkomentar mengenai peluang reuninya dengan Mbappe. Sebab menurutnya, rumor yang beredar ini terlalu berlebihan. Padahal, situasi antara eks AS Monaco itu dengan PSG sangat rumit dan Chelsea juga sudah punya tujuan lain yakni bangkit dengan skuad yang ada.

“Di masa lalu kami memang bersama di PSG dan saya berpikir saya harus sadar bahwa saya tidak dapat berbicara (soal transfer Mbappe ke Chelsea). Semua yang Anda bicarakan terlalu berisik. Ini adalah situasi yang sangat rumit dan harus mereka perbaiki di Paris bersama Kylian,” kata Pochettino dilansir dari Football London, Kamis (27/7/2023).

“Untuk pihak kami, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami sedang mengerjakan realitas kami, realitas kami berbeda. Dari sisi saya, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya untuk mendukung mereka,” tambahnya.

Pochettino hanya berharap Mbappe dan PSG bisa menemukan titik tengah dalam permasalahan mereka ini. Dia tak ingin ada perpecahan antara mantan pemain dengan mantan klubnya itu.