Resmi Gabung Manchester United, Andre Onana Girang Reuni dengan Erik ten Hag

ANDRE Onana telah resmi gabung Manchester United. Onana pun girang bukan main menghadapi babak baru dalam karier sepakbolanya, terlebih dirinya akan bereuni dengan Erik ten Hag di Man United.

Ya, Man United akhirnya resmi merekrut kiper asal Kamerun, Andre Onana, dari Inter Milan. Pengumuman itu disampaikan di laman resminya pada Jumat 21 Juli 2023 dini hari WIB.

Onana diikat kontrak panjang oleh Man United hingga 2028. Dia direkrut Man United untuk menggantikan David de Gea yang hengkang pada musim panas 2023 ini, usai kontraknya habis.

“Andre Onana telah bergabung dengan Manchester United dengan kontrak yang berjalan hingga Juni 2028, dengan opsi satu tahun lagi,” tulis Man United di laman resminya.

“Kiper asal Kamerun itu mencatatkan 104 clean sheet dalam 255 penampilan klub. Dia memenangkan tiga gelar liga dan dua Piala KNVB bersama Ajax, sebelum bergabung dengan Inter pada 2022,” lanjut Man United.

“Musim lalu, ia menjuarai Coppa Italia dan mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Champions,” jelasnya.

Di Man United, Andre Onana akan bertemu lagi dengan Erik ten Hag. Diketahui, sebelum di Man United, Onana sudah pernah dilatih Erik ten Hag di Ajax Amsterdam.