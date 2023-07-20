Lionel Messi dan Sergio Busquets Butuh Adaptasi, David Beckham Minta Pendukung Inter Miami Bersabar

DAVID Beckham menegaskan dua bintang baru Inter Miami, Lionel Messi dan Sergio Busquets membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Wakil pemilik Inter Miami itu mengatakan, penggemar harus bersabar untuk proses adaptasi keduanya.

Messi dan Busquets sudah menghadiri latihan bersama di Inter Miami. Dua mantan bintang Barcelona itu dikabarkan akan segera menjalani debut bersama Inter Miami dalam pertandingan mendatang.

Terdekat, Inter Miami akan bersua dengan Cruz Azul di Piala Liga 2023. Laga tersebut akan berlangsung pada Minggu (22/7/2023) mendatang. Walau demikian, Beckham tidak mau menjanjikan keduanya langsung tampil apik jika melakoni debut.

Beckham mengatakan dua pemain itu, terutama Messi, memang merupakan pemain yang istimewa. Akan tetapi, Beckham menegaskan, keduanya tentu saja masih membutuhkan waktu beradaptasi dengan tim baru.

BACA JUGA:

“Leo masih akan membutuhkan, tidak peduli seberapa bagus dia, tidak peduli berapa pun perawakannya, dia dan Sergio akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi," kata Beckham dikutip dari NDTV, Rabu (19/7/2023).

“Mereka mungkin mengejutkan kami, kami mungkin mulai memenangkan setiap pertandingan, tapi kami harus bersabar,” sambungnya.