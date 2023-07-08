Curhat Sandro Tonali yang Merasa Berat Harus Tinggalkan AC Milan

MILAN – Sandro Tonali curhat soal pilihan terberat dalam kariernya karena harus meninggalkan klub tercintanya, AC Milan, di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dia mengatakan bahwa mengambil keputusan itu jadi hal tersulit dalam kariernya sepanjang menjadi pesepakbola.

Ya, Tonali resmi meninggalkan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Gelandang berusia 23 tahun itu memilih hijrah ke klub Liga Inggris, Newcastle United.

The Magpies -julukan Newcastle- berhasil mendatangkan Tonali yang merupakan pemain penting AC Milan usai menggelontorkan dana sebesar 70 juta euro atau sekira Rp1,1 triliun. Di Newcastle, Tonali pun meneken kontrak hingga 2028.

Usai resmi hengkang dari AC Milan, Tonali curhat betapa sulitnya harus memilih untuk meninggalkan tim raksasa Italia itu. Hal itu dirasakan Tonali karena dirinya sudah mengukir kisah manis bersama AC Milan.

Salah satu pencapaian manisnya adalah membawa Milan juara Liga Italia. Prestasi luar biasa itu diukirnya pada musim 2021-2022.

Ditambah lagi, Tonali merupakan pemain penting bagi AC Milan dan para suporter menaruh respect yang sangat besar kepadanya. Gelandang Timnas Italia itu pun tidak akan melupakan semua kisah manisnya selama berseragam Rossoneri.