Kisah Inter Miami Kejar Lionel Messi: Intai Selama Tiga Tahun, Utus David Beckham

PERJUANGAN Inter Miami untuk mendapatkan tandatangan bintang Argentina Lionel Messi, ternyata tak mudah. Berbagai cara dilakukan manajemen klub agar La Pulga mau bergabung, termasuk dengan melibatkan David Beckham.

Kisah berliku untuk mendapatkan kesepakatan kontrak dengan Messi ini diungkap oleh Bos Inter Miami, Jorge Mas. Ia telah melakukan segala cara untuk menggaet mantan penggawa PSG tersebut.

Mas mengatakan, 'perburuan' terhadap Messi sejatinya sudah dimulai sejak 2019. Dia berharap Messi dapat meninggalkan legasi layaknya David Beckham atau Michael Jordan di Amerika Serikat.

"Pada 2019, kami mulai memikirkan bagaimana kami bisa mendatangkannya (Messi)," kata Mas dikutip dari Daily Mail, Senin (3/7/2023).

BACA JUGA:

"Saya pikir dia datang dengan keinginan untuk meninggalkan jejaknya, dan dia akan mampu melakukannya di luar sepak bola. Ketika dia pensiun dia akan memiliki saham di klub. Saya membayangkan kehidupan setelah sepak bola untuk Messi sangat mirip dengan kehidupan David Beckham atau Michael Jordan," sambungnya.

Akan tetapi, La Pulga nampaknya sempat menolak bergabung dengan Inter Miami saat itu. Mas tidak menyerah. Segala upaya dilakukan untuk mendatangkan megabintang Argentina itu.