Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Inter Miami Kejar Lionel Messi: Intai Selama Tiga Tahun, Utus David Beckham

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |01:08 WIB
Kisah Inter Miami Kejar Lionel Messi: Intai Selama Tiga Tahun, Utus David Beckham
Messi putuskan gabung Inter Miami/Foto: Reuters
A
A
A

PERJUANGAN Inter Miami untuk mendapatkan tandatangan bintang Argentina Lionel Messi, ternyata tak mudah. Berbagai cara dilakukan manajemen klub agar La Pulga mau bergabung, termasuk dengan melibatkan David Beckham.

Kisah berliku untuk mendapatkan kesepakatan kontrak dengan Messi ini diungkap oleh Bos Inter Miami, Jorge Mas. Ia telah melakukan segala cara untuk menggaet mantan penggawa PSG tersebut.

 messi

Mas mengatakan, 'perburuan' terhadap Messi sejatinya sudah dimulai sejak 2019. Dia berharap Messi dapat meninggalkan legasi layaknya David Beckham atau Michael Jordan di Amerika Serikat.

"Pada 2019, kami mulai memikirkan bagaimana kami bisa mendatangkannya (Messi)," kata Mas dikutip dari Daily Mail, Senin (3/7/2023).

 BACA JUGA:

"Saya pikir dia datang dengan keinginan untuk meninggalkan jejaknya, dan dia akan mampu melakukannya di luar sepak bola. Ketika dia pensiun dia akan memiliki saham di klub. Saya membayangkan kehidupan setelah sepak bola untuk Messi sangat mirip dengan kehidupan David Beckham atau Michael Jordan," sambungnya.

Akan tetapi, La Pulga nampaknya sempat menolak bergabung dengan Inter Miami saat itu. Mas tidak menyerah. Segala upaya dilakukan untuk mendatangkan megabintang Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177394/timnas_jepang_dikabarkan_ingin_meninggalkan_afc_japanfootballassociation-FELg_large.jpg
Jepang dan Irak Dikabarkan Ingin Tinggalkan AFC, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/50/1633555/duel-ulang-chris-eubank-jr-vs-conor-benn-terancam-batal-kontrak-belum-disepakati-orx.jpg
Duel Ulang Chris Eubank Jr vs Conor Benn Terancam Batal, Kontrak Belum Disepakati!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/timnas_putri_indonesia_u_17_gagal_lolos_ke_putaran.jpg
Timnas Putri Indonesia U-17 Gagal Lolos ke Piala Asia 2025 usai Kalah Tipis dari Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement