HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi Gabung Manchester City, Mateo Kovacic: Bagi Saya, The Citizens Klub Terbaik di Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |04:04 WIB
Resmi Gabung Manchester City, Mateo Kovacic: Bagi Saya, <i>The Citizens</i> Klub Terbaik di Dunia
Mateo Kovacic resmi gabung Manchester City. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

MANCHESTER – Pemain asal Kroasia, Mateo Kovacic senang bukan main karena sudah resmi bergabung dengan Manchester City di brusa transfer musim panas 2023 ini. Sebab baginya, Man City adalah klub terbaik di dunia saat ini.

Ya, Kovacic akhirnya resmi pindah dari Chelsea ke Man City. Tim berjuluk The Citizens itu memboyong Kovacic dengan mahar 25 juta pounds atau sekira Rp477 miliar dan tambahan 5 juta pound (Rp95 miliar).

Kovacic datang setelah Man City melepas Ilkay Gundogan yang kontraknya memang habis. Kehadiran Kovacic jelas diharapkan dapat memberikan warna baru di lini tengah tim yang baru saja melakukan treble winners di musim 2022-2023 tersebut.

Menariknya, setelah resmi bergabung Kovacic langsung memuji tim barunya tersebut. Untuk pemain yang pernah membela Chelsea, Inter Milan, hingga Real Madrid, Kovacic justru menyebut Man City sebagai tim terbaik di dunia saat ini.

Mateo Kovacic

Karena itulah Kovacic senang karena termasuk dari bagian tim terbaik dunia tersebut. Ia pun tak sabar untuk bermain bersama klub yang diimpikannya oleh banyak pesepakbola saat ini tersebut.

“Ini adalah langkah brilian bagi saya, dan saya tidak sabar untuk memulai dengan Man City. Siapa pun yang telah menyaksikan tim ini di bawah Pep (Guardiola) tahu betapa bagusnya mereka,” jelas Kovacic, melansir dari Sportskeeda, Kamis (29/6/2023).

Halaman:
1 2
      
