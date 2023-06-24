Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tepis Isu Kepindahan Kliennya ke AC Milan, Agen Romelu Lukaku: Tidak Ada Pembicaraan

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |04:00 WIB
Tepis Isu Kepindahan Kliennya ke AC Milan, Agen Romelu Lukaku: Tidak Ada Pembicaraan
Romelu Lukaku diisukan bakal merapat ke AC Milan (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYERANG Inter Milan, Romelu Lukaku diisukan bakal pindah ke klub rival, AC Milan. Menanggapi rumor tersebut, agen Lukaku, Sebastien Ledure pun menegaskan jika kliennya tidak ada pembicaraan apa pun dengan pihak Rossoneri -julukan AC Milan.

Masa depan Romelu Lukaku masih belum menemui titik terang hingga saat ini. Perlu diketahui, pemain berpaspor Belgia itu akan habis kontrak pinjamannya di Inter Milan pada musim panas 2023 ini.

Romelu Lukaku

Dengan demikian, Romelu Lukaku akan kembali ke Chelsea lantaran masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Namun, The Blues -julukan Chelsea- kabarnya bersedia melepas Lukaku pada jendela transfer musim panas kali ini.

Chelsea dikabarkan siap menerima tawaran yang masuk untuk pemain berusia 30 tahun itu. Tujuannya, agar The Blues bisa mengurangi tagihan gaji sang pemain yang mencapai 325 ribu pounds atau sekitar Rp6,1 miliar per pekannya.

Klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Hilal pun telah menunjukkan minat mereka untuk mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Selain Al Hilal, Lukaku juga tengah santer dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan.

Namun, agen dari Romelu Lukaku, Sebastien Ledure, menepis isu terkait kliennya yang akan pindah ke AC Milan. Dia menegaskan jika saat ini belum ada pembicaraan apa pun dengan Rossoneri.

“Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan AC Milan,” kata Sebastien Ledure seperti dikutip dari Football Italia, Jumat (23/6/2023).

Halaman:
1 2
      
