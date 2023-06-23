Mason Mount Sulit, Manchester United Disarankan Bajak Aurelien Tchouameni dari Real Madrid

MANCHESTER – Manchester United yang terus bergeliat memperkuat timnya untuk mentas di musim 2023-2024 mendapat saran untuk mendatangkan pemain baru. Mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand, menyarankan Setan Merah bajak gelandang muda Real Madrid, Aurelien Tchouameni.

Tentunya, ada alasan khusus mengapa Ferdinan meminta Man United merekrut Aurelien Tchouameni. Pasalnya, peluang Man United mendapatkan jasa gelandang berbakat itu dari Real Madrid cukup besar karena bakal jarang mendapat menit bermain.

“Di lini tengah, Anda tahu siapa yang akan saya cari? Saya akan mencoba mendapatkan Tchouameni,” kata Ferdinand, dilansir dari Metro, Jumat (23/6/2023).

“Dia akan menjadi pemain yang jarang bermain di Real Madrid,” lanjutnya.

“Situasi dia saat ini aneh. Dia akan menjadi peningkatan besar untuk Man United,” jelas Ferdinand.