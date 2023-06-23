Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mason Mount Sulit, Manchester United Disarankan Bajak Aurelien Tchouameni dari Real Madrid

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |02:36 WIB
Mason Mount Sulit, Manchester United Disarankan Bajak Aurelien Tchouameni dari Real Madrid
Aureline Tchouameni kala membela Real Madrid. (Foto: Instagram/@aurelinetchm17)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United yang terus bergeliat memperkuat timnya untuk mentas di musim 2023-2024 mendapat saran untuk mendatangkan pemain baru. Mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand, menyarankan Setan Merah bajak gelandang muda Real Madrid, Aurelien Tchouameni.

Tentunya, ada alasan khusus mengapa Ferdinan meminta Man United merekrut Aurelien Tchouameni. Pasalnya, peluang Man United mendapatkan jasa gelandang berbakat itu dari Real Madrid cukup besar karena bakal jarang mendapat menit bermain.

Aurelien Tchouameni

“Di lini tengah, Anda tahu siapa yang akan saya cari? Saya akan mencoba mendapatkan Tchouameni,” kata Ferdinand, dilansir dari Metro, Jumat (23/6/2023).

“Dia akan menjadi pemain yang jarang bermain di Real Madrid,” lanjutnya.

“Situasi dia saat ini aneh. Dia akan menjadi peningkatan besar untuk Man United,” jelas Ferdinand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
Dear Suporter, Timnas Indonesia Minta Doa dan Dukungan jelang Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement