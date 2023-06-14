Kisah Scott Carson, Kiper Manchester City yang Sabet 2 Gelar Liga Champions di Istanbul Turki

KISAH Scott Carson, kiper Manchester City yang sabet 2 gelar Liga Champions di Istanbul Turki dengan dua tim yang berbeda menarik untuk dikulik. Berkat pencapaian tersebut, Scott Carson tercatat sebagai pembawa keberuntungan bagi timnya.

Pada musim ini, Scott Carson bersama Manchester City meraih piala Liga Champion 2022-2023. Man City juara usai menang atas Inter Milan di partai final.

The Citizens berhasil membawa gelar Liga Champions pertamanya lewat skor tipis 1-0 di Stadion Olimpiade Ataturk, Turki pada, Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Pertandingan final itu tentunya sangat spesial bagi The Citizens. Tendangan Rodri pada babak kedua berhasil mengamankan skuad Josep Guardiola meraih gelar juara pertamanya pada kompetisi tersebut.

Gelar juara Liga Champions 2022-2023 mungkin merupakan kemenangan pertama bagi sebagian besar pemain Man City. Namun, tidak bagi Scott Carson. Sebelumnya, Scott Carson sudah pernah merasakan manisnya trofi Si Kuping Besar.

Menariknya, gelar juara Liga Champions itu juga diraih Scott Carson di Istanbul, Turki.

Berikut kisah Scott Carson, kiper Manchester City yang sabet 2 gelar Liga Champions di Istanbul Turki

Scott Carson merasakan gelar pertamanya pada Liga Champions 2004-2005 saat ia berseragam Liverpool. Menariknya kemenangan pertamanya tersebut ia lakukan saat bertanding di Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki.