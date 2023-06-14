Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Scott Carson, Kiper Manchester City yang Sabet 2 Gelar Liga Champions di Istanbul Turki

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:01 WIB
Kisah Scott Carson, Kiper Manchester City yang Sabet 2 Gelar Liga Champions di Istanbul Turki
Kiper ketiga Manchester City, Scott Carson (kiri). (Foto: Instagram/scottcarson33)
A
A
A

KISAH Scott Carson, kiper Manchester City yang sabet 2 gelar Liga Champions di Istanbul Turki dengan dua tim yang berbeda menarik untuk dikulik. Berkat pencapaian tersebut, Scott Carson tercatat sebagai pembawa keberuntungan bagi timnya.

Pada musim ini, Scott Carson bersama Manchester City meraih piala Liga Champion 2022-2023. Man City juara usai menang atas Inter Milan di partai final.

The Citizens berhasil membawa gelar Liga Champions pertamanya lewat skor tipis 1-0 di Stadion Olimpiade Ataturk, Turki pada, Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Pertandingan final itu tentunya sangat spesial bagi The Citizens. Tendangan Rodri pada babak kedua berhasil mengamankan skuad Josep Guardiola meraih gelar juara pertamanya pada kompetisi tersebut.

Gelar juara Liga Champions 2022-2023 mungkin merupakan kemenangan pertama bagi sebagian besar pemain Man City. Namun, tidak bagi Scott Carson. Sebelumnya, Scott Carson sudah pernah merasakan manisnya trofi Si Kuping Besar.

Scott Carson saat masih di Liverpool

Menariknya, gelar juara Liga Champions itu juga diraih Scott Carson di Istanbul, Turki.

Berikut kisah Scott Carson, kiper Manchester City yang sabet 2 gelar Liga Champions di Istanbul Turki

Scott Carson merasakan gelar pertamanya pada Liga Champions 2004-2005 saat ia berseragam Liverpool. Menariknya kemenangan pertamanya tersebut ia lakukan saat bertanding di Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661041/10-transfer-termahal-pesepak-bola-di-tahun-2025-rapor-merah-belanja-liverpool-tcv.webp
10 Transfer Termahal Pesepak Bola di Tahun 2025: Rapor Merah Belanja Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, PSSI Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement