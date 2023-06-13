Josep Guardiola Samakan Keberhasilan Manchester City Juarai Liga Champions seperti Lionel Messi Menangkan Piala Dunia 2022

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola merasa lega karena tujuannya meraih gelar Liga Champions bersama The Citizens –julukan Man City– akhirnya terwujud di musim 2022-2023 ini. Rasa penasaran itu pun sirna dan ia merasa apa yang dirasakannya dan Man City saat ini, seperti Lionel Messi kala berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar bersama Timnas Argentina.

Penantian panjang Manchester City meraih trofi Liga Champions pun akhirnya terwujud. Target itu dicapai usai Man City mengalahkan Inter Milan 1-0 di final yang berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Gol semata wayang untuk The Citizens dicatatkan oleh Rodri (68’) lewat tembakan keras. Dengan kemenangan ini, Manchester City sukses merebut tiga gelar atau treble winners pada musim 2022-2023.

Guardiola pun mengatakan sangat lega akhirnya bisa mengantar Manchester City merengkuh trofi si Kuping Besar. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan perasaannya saat ini sama seperti ketika Lionel Messi membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

"Saya pikir pekerjaan sudah selesai,” kata Guardiola dilansir dari Daily Mail, Selasa (13/6/2023).