HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dewan BWF Bocorkan Hotel Tempat Timnas Argentina Menginap di Jakarta?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |00:00 WIB
Dewan BWF Bocorkan Hotel Tempat Timnas Argentina Menginap di Jakarta?
Lionel Messi dan Timnas Argentina bakal menghadapi Timnas Indonesia (Foto: REUTERS)
A
A
A

DEWAN BWF, Bambang Rudyanto, membocorkan hotel tempat Timnas Argentina menginap di Jakarta. Dia mengatakan bahwa tempat skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – menginap di Jakarta sama dengan para pebulu tangkis di Indonesia Open 2023.

Timnas Argentina akan melawat ke Jakarta untuk melakoni laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Timnas Indonesia. Laga ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Timnas Argentina

Lionel Messi dan kolega sendiri pada saat ini sedang berada di China untuk menghadapi Australia di Beijing pada 15 Juni 2023. Setelah itu, mereka baru akan berangkat ke Jakarta untuk menghadapi Timnnas Indonesia.

Pertandingan ini digelar hampir bersamaan dengan Indonesia Open 2023. Ajang bulu tangkis level Super 1000 itu sendiri dijadwalkan untuk berlangsung di Istora Senayan mulai Selasa 13 Juni 2023 mendatang hingga 18 Juni 2023.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengatakan bahwa tempat Timnas Argentina menginap akan dirahasiakan. Sebab, ini menyangkut privasi Lionel Messi dan kolega.

Halaman:
1 2
      
