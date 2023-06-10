West Ham United Juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023, David Moyes: Itu Sangat Berarti Bagi Ayah Saya!

WEST Ham United berhasil keluar sebagai juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Pelatih The Hammers -julukan West Ham United, David Moyes mengatakan kalau keberhasilan itu sangat berarti bagi ayahnya.

Sebagaimana diketahui, West Ham United sukses menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Laga tersebut berlangsung di Eden Arena, Praha, Republik Ceko pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB.

Adapun dua gol kemenangan West Ham United dicetak Said Benrahma (62’ P) dan Jarrod Bowen (90’). Sementara satu gol Fiorentina dicetak Giacomo Bonaventura (67’).

Mengomentari kemenangan tersebut, David Moyes mengaku sangat bangga. Terlebih pada laga final itu dia mendapat dukungan langsung dari anggota keluarganya. Pelatih berusia 60 tahun itu pun mengatakan kalau keberhasilannya sangat berarti bagi sang ayah.

“Ayah saya ada di sini. Saya baru saja berfoto dengannya di lapangan dan itu luar biasa. Dia masih kuat dan dia ingin datang ke pertandingan. Ini adalah momen yang luar biasa saat keluarga Anda hadir di pertandingan,” ucap David Moyes dilansir dari ANTARA, Jumat (9/6/2023).

“Itu sangat berarti bagi ayah saya seperti halnya bagi saya. Keluarga, sejak Anda masih kecil, mereka mendukung Anda dalam sepakbola,” tambahnya.