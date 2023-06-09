Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

West Ham Raih Kemenangan Secara Dramatis atas Fiorentina di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023, Begini Reaksi David Moyes

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:43 WIB
West Ham Raih Kemenangan Secara Dramatis atas Fiorentina di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023, Begini Reaksi David Moyes
David Moyes bawa West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRAHA – Pelatih West Ham United, David Moyes, mengomentari kesuksesan timnya merebut gelar juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Mendapati West Ham baru bisa merebut gelar juara dramatis, Moyes pun terkesan dengan kinerja anak asuhnya karena momen seperti ini disebut jarang terjadi.

Ya, West Ham sukses merebut gelar juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Kepastian itu ddidapat usai menang dramatis 2-1 atas Fiorentina di babak final.

West Ham United

Laga puncak Liga Konferensi Eropa 2022-2023 itu digelar di Stadion Fortuna Arena, Praha, Kamis 8 Juni 2023 dini hari WIB. The Hammers -julukan West Ham- unggul 1-0 lebih dulu lewat gol Said Benrahma via penalti (62’).

Kemudian, Fiorentina menyamakan menjadi 1-1 berkat gol Giacomo Bonaventura di menit 67. Jelang akhir laga, West Ham pun memastikan gelar jaura usai Jarrod Bowen mencetak gol di menit ke-90.

“Saya harus mengatakannya. Saat-saat Anda merayakan bersama keluarga dan menang di menit terakhir pertandingan, itu tidak sering terjadi,” kata Moyes, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

