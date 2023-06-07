Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Klausul Transfer Diaktifkan, Andrea Belotti Bertahan di AS Roma hingga 2025

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |02:02 WIB
Klausul Transfer Diaktifkan, Andrea Belotti Bertahan di AS Roma hingga 2025
Andrea Belotti bertahan di AS Roma hingga 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

KLAUSUL transfer diaktifkan, Andrea Belotti bertahan di AS Roma hingga 2025. Diketahui sebelumnya, Belotti didatangkan dari Torino dengan status bebas transfer.

AS Roma pun punya klausul transfer untuk opsi menambah durasi kontrak buat Belotti selama dua tahun. Klausul itu pun akhirnya diaktifkan oleh AS Roma di bursa transfer musim panas 2023.

Andrea Belotti

Dengan demikian, pemain kelahiran 20 Desember 29 tahun silam itu akan bertahan lebih lama di Olimpico. Paling tidak, Belotti punya tambahan durasi kontrak hingga 2025.

“Roma memakai opsi memperpanjang Belotti di akhir bulan. Dengan begitu kontrak Belotti berakhir sampai 2025,” tulis keterangan jurnalis sepakbola asal Italia, Fabrizio Romano dikutip dari Twitternya.

Semenjak kedatangannya di AS Roma, Belotti jadi andalan Jose Mourinho. Tercatat penyerang berkebangsaan Italia itu sudah tampil total 46 pertandingan di semua kompetisi bersama AS Roma.

Akan tetapi Belotti masih belum maksimal. Dirinya hanya membukukan dua assist dari 31 pertandingan di Liga Italia 2022-2023. Sementara itu, Belotti berhasil mengemas tiga gol dari 14 laga di Liga Eropa 2022-2023, serta satu gol dan satu pertandingan di Coppa Italia 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/47/2892747/ac-milan-kembali-raih-hasil-positif-usai-sikat-lazio-2-0-stefano-pioli-tak-mau-sombong-cW8goRGIhf.jpg
AC Milan Kembali Raih Hasil Positif Usai Sikat Lazio 2-0, Stefano Pioli Tak Mau Sombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/47/2848554/kisah-kim-min-jae-dulu-murid-shin-tae-yong-kini-jadi-monster-italia-xAPOHPa1aZ.jpg
Kisah Kim Min-jae, Dulu Murid Shin Tae-yong Kini Jadi Monster Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837885/agen-nicolo-zaniolo-sebut-kliennya-cocok-dengan-ac-milan-segera-berlabuh-HjIIpluo7B.jpg
Agen Nicolo Zaniolo Sebut Kliennya Cocok dengan AC Milan, Segera Berlabuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837874/zlatan-ibrahimovic-beri-tanggapan-begini-usai-sandro-tonali-merapat-ke-newcastle-united-dari-ac-milan-iq5vW2EKsx.jpg
Zlatan Ibrahimovic Beri Tanggapan Begini Usai Sandro Tonali Merapat ke Newcastle United dari AC Milan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658661/pelatih-skateboard-malaysia-ungkap-alasan-peluk-basral-graito-usai-raih-emas-sea-games-2025-xzv.webp
Pelatih Skateboard Malaysia Ungkap Alasan Peluk Basral Graito usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Pesan Bojan Hodak untuk Ramon Tanque usai Cetak Brace ke Gawang Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement