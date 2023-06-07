Klausul Transfer Diaktifkan, Andrea Belotti Bertahan di AS Roma hingga 2025

KLAUSUL transfer diaktifkan, Andrea Belotti bertahan di AS Roma hingga 2025. Diketahui sebelumnya, Belotti didatangkan dari Torino dengan status bebas transfer.

AS Roma pun punya klausul transfer untuk opsi menambah durasi kontrak buat Belotti selama dua tahun. Klausul itu pun akhirnya diaktifkan oleh AS Roma di bursa transfer musim panas 2023.

Dengan demikian, pemain kelahiran 20 Desember 29 tahun silam itu akan bertahan lebih lama di Olimpico. Paling tidak, Belotti punya tambahan durasi kontrak hingga 2025.

“Roma memakai opsi memperpanjang Belotti di akhir bulan. Dengan begitu kontrak Belotti berakhir sampai 2025,” tulis keterangan jurnalis sepakbola asal Italia, Fabrizio Romano dikutip dari Twitternya.

Semenjak kedatangannya di AS Roma, Belotti jadi andalan Jose Mourinho. Tercatat penyerang berkebangsaan Italia itu sudah tampil total 46 pertandingan di semua kompetisi bersama AS Roma.

Akan tetapi Belotti masih belum maksimal. Dirinya hanya membukukan dua assist dari 31 pertandingan di Liga Italia 2022-2023. Sementara itu, Belotti berhasil mengemas tiga gol dari 14 laga di Liga Eropa 2022-2023, serta satu gol dan satu pertandingan di Coppa Italia 2022-2023.