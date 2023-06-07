Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Casemiro Sebut Manchester United Berada di Jalur yang Benar, Pertanda Juara Liga Inggris 2023-2024?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:00 WIB
Casemiro Sebut Manchester United Berada di Jalur yang Benar, Pertanda Juara Liga Inggris 2023-2024?
Casemiro sebut Manchester United sudah berada di jalur yang benar (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

CASEMIRO sebut Manchester United berada di jalur yang benar. Menurutnya, Setan Merah -julukan Manchester United- telah tumbuh ke arah yang positif dan menjadi tim yang solid.

Sebagaimana diketahui, Casemiro merupakan pemain andalan Erik Ten Hag di lini tengah Manchester United pada musim 2022-2023. Tercatat, pemain berpaspor Brasil itu telah tampil sebanyak 51 laga di semua kompetisi dan mencetak tujuh gol.

Manchester United

Berkat penampilan apiknya itu, Manchester United sukses finis di peringkat ketiga dengan torehan 75 poin. Tak hanya itu, Setan Merah juga berhasil meraih satu trofi di musim 2022-2023 yakni Piala Liga Inggris.

Melihat perkembangan Manchester United, Casemiro pun mengatakan timnya telah berada di jalur yang benar. Dia merasa kalau Setan Merah telah tumbuh menjadi sebuah tim yang solid.

"Benar sekali bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami berada di atas dan kami tumbuh sebagai sebuah tim,” kata Casemiro, dilansir dari ANTARA, Selasa (6/6/2023).

“Saya percaya bahwa kami telah memahami mentalitas manajer dan cara dia ingin kami bermain. Memang benar, dalam istilah sepakbola, ini sangat baik, bukan di awal, kami sudah memiliki filosofi kami sendiri, tetapi kalau berbicara sepakbola susah karena manajernya relatif baru,” lanjut Casemiro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/45/2963966/darwin-nunez-gagal-penalti-di-laga-liverpool-vs-chelsea-jurgen-klopp-pasang-badan-eKC2y0JlK8.jpg
Darwin Nunez Gagal Penalti di Laga Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/45/2950447/liverpool-kehilangan-mohamed-salah-jurgen-klopp-mudah-mudahan-timnas-mesir-cepat-tersingkir-di-piala-afrika-2023-730IwfJoPG.jpg
Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/45/2948543/cuma-pimpin-15-laga-legenda-manchester-united-wayne-rooney-resmi-dipecat-sebagai-pelatih-birmingham-city-g8xyksn1zw.jpg
Cuma Pimpin 15 Laga, Legenda Manchester United Wayne Rooney Resmi Dipecat sebagai Pelatih Birmingham City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/45/2868136/chelsea-dibantai-west-ham-united-1-3-mauricio-pochettino-tetap-yakin-performa-the-blues-membaik-QS2OCJigNR.jpg
Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/kazuyoshi_miura_kembali_mencetak_sejarah_dengan_me.jpg
Pesepak Bola Tertua Dunia, Kazuyoshi Miura Resmi Punya Klub Baru di Usia 58 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement