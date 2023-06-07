Casemiro Sebut Manchester United Berada di Jalur yang Benar, Pertanda Juara Liga Inggris 2023-2024?

Casemiro sebut Manchester United sudah berada di jalur yang benar (Foto: Twitter/manutd)

CASEMIRO sebut Manchester United berada di jalur yang benar. Menurutnya, Setan Merah -julukan Manchester United- telah tumbuh ke arah yang positif dan menjadi tim yang solid.

Sebagaimana diketahui, Casemiro merupakan pemain andalan Erik Ten Hag di lini tengah Manchester United pada musim 2022-2023. Tercatat, pemain berpaspor Brasil itu telah tampil sebanyak 51 laga di semua kompetisi dan mencetak tujuh gol.

Berkat penampilan apiknya itu, Manchester United sukses finis di peringkat ketiga dengan torehan 75 poin. Tak hanya itu, Setan Merah juga berhasil meraih satu trofi di musim 2022-2023 yakni Piala Liga Inggris.

Melihat perkembangan Manchester United, Casemiro pun mengatakan timnya telah berada di jalur yang benar. Dia merasa kalau Setan Merah telah tumbuh menjadi sebuah tim yang solid.

"Benar sekali bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami berada di atas dan kami tumbuh sebagai sebuah tim,” kata Casemiro, dilansir dari ANTARA, Selasa (6/6/2023).

“Saya percaya bahwa kami telah memahami mentalitas manajer dan cara dia ingin kami bermain. Memang benar, dalam istilah sepakbola, ini sangat baik, bukan di awal, kami sudah memiliki filosofi kami sendiri, tetapi kalau berbicara sepakbola susah karena manajernya relatif baru,” lanjut Casemiro.