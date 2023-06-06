Meski Gagal Juara Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho Diharapkan Tetap Latih AS Roma Musim Depan

MESKI gagal juara Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho diharapkan tetap latih AS Roma musim depan. Hal ini diungkapkan oleh para fans AS Roma yang membentangkan spanduk di tengah laga penutup Liga Italia 2022-2023 kontra Spezia, Senin (5/6/2023) dini hari WIB.

Giallorossi – julukan AS Roma – mengalahkan Spezia 2-1 di Stadio Olimpico dan memastikan diri lolos ke Liga Eropa musim depan. Dalam laga ini, Jose Mourinho tak bisa mendampingi skuadnya karena hukuman kartu merah yang diterima pada laga sebelumnya.

Kendati demikian, para penggemar tetap menyoroti sosok The Special One – julukan Jose Mourinho – dalam laga tersebut. Para pendukung membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Un Solo Uomo Al Comando.. Jose Mourinho Per Mille Anni!’ ('Hanya satu orang yang bertanggung jawab, Mourinho selama 1.000 tahun’).

Jose Mourinho masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga akhir musim depan. Kendati belum bisa mempersembahkan trofi domestik, Mourinho mampu memberikan kejayaan kepada AS Roma di pentas Eropa.

BACA JUGA: Komisi Wasit Inggris Bela Anthony Taylor Usai Diserang Fans AS Roma di Bandara

Selama dua musim menjabat, Mourinho mempersembahkan trofi Liga Konferensi Eropa pada 2021-2022 dan mencapai final Liga Eropa 2022-2023. Meskipun gagal juara Liga Eropa 2022-2023, AS Roma berjuang hingga akhir kontra Sevilla dengan bermain hingga babak adu penalti.