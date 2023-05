BUDAPEST – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho melakukan berbagai cara untuk bisa membawa timnya menjuarai Liga Eropa 2022-2023. Termasuk meminta saran kepada Real Madrid cara untuk mengalahkan Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023 pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Seperti yang diketahui, Mourinho memang memiliki kedekatan dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut. Pasalnya pada 2010 silam, Mourinho pernah mengambil pekerjaan untuk melatih Madrid.

Selama di Madrid, Mourinho dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa Los Blancos mengimbangi dominasi Barcelona di bawah asuhan Josep ‘Pep’ Guardiola. The Special One -julukan Jose Mourinho- mampu mempersembahkan tiga trofi untuk Real Madrid.

Mourinho dan Real Madrid pun pada akhirnya berpisah pada Juli 2013. Kala itu The Special One direkrut oleh Chelsea.

Meski hanya tiga tahun, Mourinho merasakan cinta yang dalam kepada klub Ibukota Spanyol itu. Tak heran sampai saat ini Mourinho masih mengenal beberapa orang yang bekerja di Madrid.

“Saya sangat mencintai Real Madrid, saya sangat mencintai presiden dan pelatih. Tapi pelatih tidak bermain, pelatih banyak bekerja sebelum pertandingan, sangat sedikit selama pertandingan,” kata Mourinho dilansir dari Football Italia, Rabu (31/5/2023).

“Saya berkata kepada staf saya: hari ini pekerjaan kami selesai. Sekarang sejarah dibuat oleh AS Roma,” tambahnya.

Ya, Mourinho mengaku masih sering berkomunikasi dengan staf di Real Madrid. Baru-baru ini, The Special One mengungkapkan telah meminta saran kepada mereka untuk memberi tahu kekuatan Sevilla, lawan AS Roma di final Liga Eropa.

“Rekan-rekan saya di Madrid mengatakan dengan baik bahwa Sevilla memiliki tim yang hebat, dua tim hebat karena mereka memiliki 25 pemain top. Mereka semua profesional top, mereka punya banyak pilihan,” sambung Mourinho.

“Tapi mereka tidak mengenal orang-orang saya dan mereka tidak mengenal tim saya sebagai sebuah tim dan besok kami akan berada di sana,” imbuh pelatih yang pernah menangani Tottenham Hotspur tersebut.

Lantas dengan bantuan saran dari pihak Madrid, akankah Mourinho mampu membawa AS Roma menang atas Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023? Sekadar informasi, pertandingan tersebut akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.