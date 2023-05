PREDIKSI skor Sevilla vs AS Roma di final Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas di sini. Partai puncak yang menentukan siapa juara Liga Eropa 2022-2023 itu bakal dilangsungkan di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023) dini hari tepatnya pukul 02.00 WIB.

AS Roma bakal menghadapi lawan berat untuk meraih gelar Liga Eropa 2022-2023. Pasalnya, Sevilla dikenal sebagai raja Liga Eropa lantaran memiliki rekor apik selama berkiprah di kompetisi itu.

Ini merupakan kali ketujuh Sevilla tampil di final Liga Eropa. Dalam enam partai final sebelumnya, Los Nervionenses -julukan Sevilla- berhasil menyapu bersih dengan kemenangan.

Dengan begitu, Sevilla saat ini tercatat telah mengoleksi enam gelar Liga Eropa. Selain itu, AS Roma patut waspada lantaran Los Nervionenses terakhir kali menjadi juara Liga Eropa dengan menumbangkan wakil Italia.

Sevilla mengalahkan Inter Milan di partai final Liga Eropa 2019-2020. Kala itu, Los Nervionenses menang dengan skor tipis 3-2 di Rhein Energie Stadion, Cologne, Jerman.

Meski demikian, AS Roma dipastikan tidak akan gentar melihat rekor apik Sevilla. Terlebih, mereka memiliki sederet pemain bintang seperti Tammy Abraham, Rui Patricio, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala hingga Chris Smalling.

Selain itu, Giallorossi -julukan AS Roma- saat ini juga ditukangi pelatih ternama, Jose Mourinho. Mourinho pun diyakini telah meracik strategi demi membawa Tammy Abraham dan kolega meraih gelar Liga Eropa 2022-2023.

Akan tetapi, jika dilihat dari rekor enam pertandingan terakhir kedua tim di semua kompetisi, Sevilla sedikit lebih diuntungkan. Sebab, Los Nervionenses tercatat mengoleksi dua kemenangan, tiga imbang dan satu kekalahan. Sementara AS Roma hanya meraih satu kemenangan, tiga imbang dan dua kekalahan.

Tentunya, menarik untuk dinantikan laga final Liga Eropa 2022-2023 antara Sevilla vs AS Roma. Okezone memprediksi AS Roma akan keluar sebagai juara setelah menang dengan skor tipis 2-1.

Berikut Prediksi Skor Sevilla vs AS Roma di Final Liga Eropa 2022-2023

Okezone: Sevilla 1-2 AS Roma

Sportskeeda: Sevilla 3-2 AS Roma

Sportsmole: Sevilla 0-1 AS Roma (Babak Tambahan Waktu)

Berikut Prediksi Line Up Sevilla vs AS Roma di Final Liga Eropa 2022-2023

Sevilla (4-2-3-1): Yassine Bounou; Alex Telles, Karim Rekik, Loic Balde, Jesus Navas; Ivan Rakitic, Fernando; Bryan Gil, Oliver Torres, Locas Ocampos; Youssef En-Nesyri.

Pelatih: Mendilibar Etxebarria

AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Zeki Celik, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala; Tammy Abraham.

Pelatih: Jose Mourinho