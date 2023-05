JELANG Sevilla vs AS Roma di final Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho tidak peduli soal sejarah. Pelatih Giallorossi -julukan AS Roma- itu menegaskan timnya tak gentar menghadapi Sevilla yang memiliki rapor apik selama berkiprah di Liga Eropa.

Sebagai informasi, laga Sevilla kontra AS Roma akan tersaji di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023) dini hari tepatnya pukul 02.00 WIB. Giallorossi bakal menghadapi tantangan berat untuk meraih gelar juara Liga Eropa 2022-2023.

Pasalnya, Sevilla merupakan tim tersukses di Liga Eropa. Tim berjuluk Los Nervionenses itu berhasil meraih enam trofi dari enam final di Liga Eropa.

Terakhir, Los Nervionenses mengalahkan Inter Milan di final Liga Eropa 2019-2020. Kala itu, Youssef En-Nesyri dan kolega menumbangkan Nerazzurri -julukan Inter Milan dengan skor tipis 3-2.

Melihat hal tersebut, Jose Mourinho menegaskan AS Roma tidak takut dengan sejarah ciamik Sevilla. Mourinho tak ingin anak asuhnya menganggap Liga Eropa seperti kompetisi kasta kedua.

“Saya akan mengatakan sejarah tidak bermain, lawan saya berpikir berbeda. Mereka pikir mereka disukai karena sejarah mengatakan demikian, kami menghormatinya. Tapi kami di final ini layak mendapatkannya,” kata Mourinho dilansir dari Football Italia, Rabu (31/5/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

“Bagi mereka memainkan final Liga Eropa hampir normal, bagi kami itu adalah peristiwa yang luar biasa. Bagi para pendukung Sevilla, bermain di final Eropa seperti bermain di Spanyol, bagi kami itu adalah sesuatu yang bersejarah,” sambung Jose Mourinho. Lebih lanjut, The Special One -julukan Jose Mourinho- mengatakan Giallorossi bakal tampil maksimal demi meraih trofi ketiga mereka di kompetisi Eropa. Terlebih, AS Roma telah tampil sebanyak 14 laga untuk mencapai final Liga Eropa 2022-2023. BACA JUGA: Pelatih AS Roma Jose Mourinho Dipuji Habis-habisan Jelang Hadapi Sevilla di Final Liga Eropa 2022-2023, Siap Bawa Giallorossi Juara? “Itu adalah perjalanan yang panjang, berbeda dengan lawan kami karena mereka berasal dari Liga Champions,” ujar Mourinho. “Kami telah memainkan 14 pertandingan untuk berada di sini dan kami pantas mendapatkannya. Kami pantas memainkan final ini dan waktunya akan tiba. Dalam dua tiga hari terakhir kami telah mengerjakannya,” pungkasnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.