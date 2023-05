PEREMPUAN cantik Kamboja, Phyadeth Rotha, yang disapa Marselino Ferdinan ternyata hobi makan. Hal tersebut bisa diketahui dalam bio Instagram pribadi Phyadeth Rotha @phyyaa_deth yang menuliskan bahwa dirinya menyukai sejumlah makanan.

"Makanan adalah bahasa cinta saya," tulis Phyadeth Rotha di bio Instagram pribadinya @phyyaa_deth dengan menyertakan emoticon ayam goreng, burger, dan makanan lainnya, dikutip pada Sabtu (27/5/2023).

Terlepas dari hal itu, akun Instagram Phyadeth Rotha kini melonjak drastis. Dari yang awalnya hanya ratusan followers, kini menembus sampai 78 ribu lebih pengikut akibat viral dan digandrungi kalangan netizen Indonesia.

Phyadeth Rotha pun terus memikat hati netizen Indonesia dengan kerap menyapa mereka melalui live di Instagramnya. Bahkan, perempuan cantik Kamboja yang disapa Marselino Ferdinan itu mengucapkan kalimat "terima kasih dan aku cinta kamu" dengan bahasa Indonesia yang disertai emoticon hati setelah live Instagramnya menembus 100 ribu views dan 10 ribu likes.

“Thank you guys for the 100k views and 10k like on the video of my previous LIVE. You guys are amazing,” tulis Phyadeth Rotha melalui Instagram Storiesnya.

“Terima kasih. Aku cinta kamu,” tulisnya lagi dalam keterangan di unggahan Instagram Storiesnya.

Sebagai informasi, Phyadeth Rotha merupakan salah satu pembawa baki medali SEA Games 2023. Ia menjadi sorotan netizen Indonesia setelah disapa gelandang andalan Timnas Indonesia U-22, Marselino Ferdinan menjalani proses penyerahan medali emas sepakbola SEA Games 2023. Momen itu terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 malam WIB di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Kala itu, Phyadeth Rotha memegang baki berisi boneka yang kemudian diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan diberikan kepada pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-22. BACA JUGA: Main Bulu Tangkis, Pertanda Perempuan Cantik Kamboja yang Terpukau Ketampanan Pratama Arhan Bakal ke Indonesia? Setelah menerima boneka dari Erick Thohir, Marselino Ferdinan langsung melirik Phyadeth Rotha. Tak hanya itu, gelandang 18 tahun milik KMSK Deinze itu juga menyapa Phyadeth Rotha dengan menganggukan kepalanya dan melempar senyuman genitnya. Alhasil, Phyadeth Rotha pun tersipu malu sehingga viral di media sosial.

