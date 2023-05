TEMBUS 100 ribu views, perempuan cantik Kamboja yang disapa Marselino Ferdinan kembali menjadi sorotan. Perempuan yang dimaksud yakni Phyadet Rotha.

Sebagai informasi, Phyadeth Rotha merupakan salah satu gadis cantik Kamboja yang membawa baki medali SEA Games 2023. Nama Phyadeth Rotha menjadi sorotan netizen Indonesia setelah disapa gelandang andalan Timnas Indonesia U-22, Marselino Ferdinan.

Momen tersebut terjadi ketika Timnas Indonesia U-22 menjalani proses penyerahan medali emas sepakbola SEA Games 2023 pada Selasa 16 Mei 2023 malam WIB di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Phyadeth Rotha memegang baki berisi boneka yang kemudian diambil Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan diberikan kepada pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-22.

Setelah menerima boneka dari Erick Thohir, Marselino Ferdinan langsung melihat Phyadeth Rotha. Tak hanya itu, dia juga menyapa Phyadeth Rotha dengan menganggukan kepalanya dan melempar senyuman.

Alhasil, Phyadeth Rotha pun tampak tersipu malu hingga viral di media sosial. Setelah digandrungi netizen Indonesia, Phyadeth Rotha sangat aktif di media sosial seperti Instagram @phyaa_deth.

Dalam beberapa kesempatan, Phyadeth Rotha kerap kali melakukan live dan memposting sebuah foto. Akibat viral di kalangan netizen Indonesia, Phyadeth Rotha pun membeberkan livenya di Instagram telah menembus 100 ribu views dan 10 ribu likes.

Phyadeth Rotha membagikan hal tersebut melalui Instagram Stories di akun Instagram pribadinya. Bahkan, dia mengucapkan terima kasih dan aku cinta kamu dengan bahasa Indonesia yang disertai emoji hati.

“Thank you guys for the 100k views and 10k like on the video of my previous LIVE. You guys are amazing,” tulis Phyadeth Rotha melalui Instagram stories, dikutip pada Sabtu (27/5/2023).

“Terima kasih. Aku cinta kamu,” tulisnya lagi dalam keterangan di unggahan storiesnya.