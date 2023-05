HASIL Liga Inggris 2022-2023 semalam, Senin 8 Mei 2023 malam WIB sudah diketahui. Terdapat tiga pertandingan pada malam tadi di antaranya Fulham vs Leicester City 5-3, Brighton vs Everton 1-5, dan Nottingham Forest vs Southampton 4-3.

Fulham berhasil mengalahkan Leicester City 5-3 dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Craven Cottage Senin, 8 Mei 2023 malam WIB.

Fulham membuka skor lebih dulu melalui tendangan bebas Willian sebelum gol dari Carlos Vinicius dan Tom Cairney yang membuat mereka unggul 3-0 di babak pertama. Harvey Barnes membalaskan satu gol bagi Leicester City.

Namun, Willian membangun kembali keunggulan empat gol Fulham dengan serangan bagus lainnya sebelum Maddison mencetak gol kedua Leicester dengan tendangan penalti. Lalu Barnes mencetak gol ketiga Fulham di akhir pertandingan.

Bagi Leicester City, kekalahan ini mengakhiri tiga pertandingan tak terkalahkan mereka di Liga Inggris 2022-2023. Akibat kekalahan tersebut, Leicester City kini menempati zona degradasi di posisi 18 klasemen dengan memiliki 30 poin dan tiga pertandingan tersisa.

Pemain Leicester City, James Maddison, mengaku timnya tidak memiliki tekad yang kuat untuk bertahan di Liga Inggris. Ia juga merasa terpukul dengan kekalahan 3-5 dari Fulham.

"(Saya) terluka, ini adalah pertandingan besar bagi kami dan kami tidak melakukannya," ungkap James Maddison kepada BBC Match of the Day, dikutip dari BBC. "Kami tidak memulai permainan dengan cukup baik. Kami harus melakukan dasar-dasarnya dengan baik," tambahnya. Sementara itu, Everton melawat ke markas Brighton di The American Express Community Stadium, Senin (8/5/2023) malam WIB. Meski berstatus sebagai tim tamu, The Toffees -julukan Everton- sukses menang telak 5-1 atas Brighton. Everton langsung mencetak lima gol ke gawang Brighton via Abdoulaye Doucoure (1', 29'), gol bunuh diri kiper Jason Steele (35'), dan Dwight McNeil (76', 90'). Sementara itu, Brighton mendapat gol hiburan di menit ke-79 berkat Alexis Mac Allister. BACA JUGA: Erik Ten Hag Ungkap Penyebab Manchester United Takluk 0-1 dari West Ham United di Liga Inggris 2022-2023 Di tempat berbeda, Nottingham Forest keluar sebagai pemenang dalam drama tujuh gol di City Ground. Nottingham Forest mengalahkan Southampton dengan skor 4-3 sekaligus keluar dari tiga terbawah dan meninggalkan Southampton di ambang degradasi. Berikut Hasil Liga Inggris 2022-2023 Semalam Fulham 5-3 Leicester City Brighton and Hove Albion 1-5 Everton Nottingham Forest 4-3 Southampton

